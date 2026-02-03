Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Телеком

Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и области

Телеком 03.02.2026 17:01
0
03.02.2026 17:01


Цифровая экосистема МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Волгоградской области. Как сообщает ИА Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, по итогам 2025 года количество нежелательных вызовов сократилось по сравнению с предыдущим годом – всего в регионе было заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков. Для сравнения, в 2024 году этот показатель превышал 17,1 млн вызовов. 
В течение прошлого года, сообщают аналитики, количество мошеннических и спам звонков сокращалось ежеквартально.  Позитивную тенденцию специалисты связывают со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов нововведений, а также с совершенствованием ИИ-инструментов для поиска и блокировки нежелательных вызовов.
Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили волгоградцев в 2025 году, составила более 3,4 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около 6,5 лет. 
Чаще всего жителям Волгоградской области звонили от имени финансовых организаций, с предложениями рекламных услуг и участием в опросах, а также под видом коллекторов и юридических консультантов. В числе наиболее распространённых тематик –товары и услуги, страхование, недвижимость, медицина и автоуслуги.
– Мы видим, что в Волгоградской области постепенно снижается общее количество нежелательных звонков, при этом сами сценарии становятся более короткими и адресными. Это говорит о том, что мошенники адаптируются, а технологии защиты развиваются еще быстрее. Мы постоянно совершенствуем ИИ-алгоритмы, которые анализируют поведение звонка в первые секунды разговора и позволяют блокировать потенциально опасные вызовы до того, как они нанесут ущерб. Для нас важно, чтобы цифровая безопасность стала базовым элементом повседневной жизни наших абонентов, – рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
03.02.2026 17:01
Телеком 03.02.2026 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2026 11:33 Реклама
Телеком 02.02.2026 11:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2026 14:06 Реклама
Телеком 28.01.2026 14:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2026 13:49
Телеком 26.01.2026 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.01.2026 15:34 Реклама
Телеком 21.01.2026 15:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2026 13:34 Реклама
Телеком 20.01.2026 13:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.01.2026 17:06 Реклама
Телеком 16.01.2026 17:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.01.2026 15:35 Реклама
Телеком 13.01.2026 15:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.01.2026 19:42
Телеком 12.01.2026 19:42
Комментарии

0
Далее
Телеком
26.12.2025 14:26 Реклама
Телеком 26.12.2025 14:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2025 13:36 Реклама
Телеком 26.12.2025 13:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2025 11:00 Реклама
Телеком 26.12.2025 11:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.12.2025 15:43
Телеком 23.12.2025 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2025 08:59 Реклама
Телеком 20.12.2025 08:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2025 12:01 Реклама
Телеком 19.12.2025 12:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:39
В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную водуСмотреть фотографии
20:19
Снегопады на Юге России: ростовчане толкали автобусы и шли пешком, волгоградцы откапывались утромСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
Пострадавшего в ДТП с поездом в Волгоградской области мужчину выхаживают врачиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградские чиновники судятся с подрядчиком из-за бракованных светофоровСмотреть фотографии
19:16
«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:45
В РПН признали чистым воздух после жалоб жителей Фролово на чадящий заводСмотреть фотографии
18:44
Лагерь «Чайка» под Волгоградом оштрафовали за вспышку кишечной инфекцииСмотреть фотографии
17:56
МЧС России предупредило волгоградцев о 35-градусных морозахСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде задержали наркодилеров с оптовой партией галлюциногеновСмотреть фотографии
17:34
Под Волгоградом ревнивый экс-супруг отсидит 6 лет за нападение на таксистаСмотреть фотографии
17:05
АвтоУСН: волгоградцам рассказали о преимуществах нового налогового режимаСмотреть фотографии
17:01
Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:32
Трое из 29 пропавших жителей Волгоградской области погиблиСмотреть фотографии
16:26
«Альянс Баскет» примет турнир «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
16:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
15:18
Волгоградские пенсионеры пострадали от юных курьеров аферистов из Кемерово и ЛипецкаСмотреть фотографии
15:16
Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходахСмотреть фотографии
15:16
Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 мартаСмотреть фотографии
14:19
Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаутаСмотреть фотографии
13:43
«Окажемся под сибирским антициклоном»: метеоролог рассказал волгоградцам, что ждать от февральской погодыСмотреть фотографии
13:35
Андрей Бочаров обсудил с художниками студии Грекова мемориал бойцам СВОСмотреть фотографии
12:42
Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессииСмотреть фотографии
12:29
«Аэрофлот» взыскал с дебошира ущерб за задержку рейса Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:03
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадковСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом появится патриотический музей в вагонах электричкиСмотреть фотографии
11:27
Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства РоссииСмотреть фотографии
 