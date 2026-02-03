Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и области





Цифровая экосистема МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Волгоградской области. Как сообщает ИА Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, по итогам 2025 года количество нежелательных вызовов сократилось по сравнению с предыдущим годом – всего в регионе было заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков. Для сравнения, в 2024 году этот показатель превышал 17,1 млн вызовов.

В течение прошлого года, сообщают аналитики, количество мошеннических и спам звонков сокращалось ежеквартально. Позитивную тенденцию специалисты связывают со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов нововведений, а также с совершенствованием ИИ-инструментов для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили волгоградцев в 2025 году, составила более 3,4 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около 6,5 лет.

Чаще всего жителям Волгоградской области звонили от имени финансовых организаций, с предложениями рекламных услуг и участием в опросах, а также под видом коллекторов и юридических консультантов. В числе наиболее распространённых тематик –товары и услуги, страхование, недвижимость, медицина и автоуслуги.

– Мы видим, что в Волгоградской области постепенно снижается общее количество нежелательных звонков, при этом сами сценарии становятся более короткими и адресными. Это говорит о том, что мошенники адаптируются, а технологии защиты развиваются еще быстрее. Мы постоянно совершенствуем ИИ-алгоритмы, которые анализируют поведение звонка в первые секунды разговора и позволяют блокировать потенциально опасные вызовы до того, как они нанесут ущерб. Для нас важно, чтобы цифровая безопасность стала базовым элементом повседневной жизни наших абонентов, – рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.



