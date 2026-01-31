В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета

31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.

- Запрет будет действовать до 31 июля 2026 года, - сообщила пресс-служба Кабмина.

Поясняется, что это ограничение не распространяется на нефтяные компании, чтобы избежать затоваривания их производственных мощностей. Такое решение, как отмечают в правительстве, направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее сообщалось, что в России до конца февраля текущего года действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. До 28 февраля был продлен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей.

В Волгоградской области с начала года цены на все виды топлива продолжают расти. Волгоградстат стабильно фиксирует «копеечный» рост нефтепродуктов каждую неделю.

