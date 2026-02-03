Под Волгоградом появится патриотический музей в вагонах электрички





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области появится музей, состоящий из 10 вагонов электропоезда. Согласно документам с сайта госзагупок, заказчиком проекта является спортивная школа «Юный ястреб» имени А.М. Числова.

Согласно открытым данным, спортшкола заключила контракт с подрядчиком ООО «Бюро музейной сценографии «Метаформа» на разработку проектной документации для экспозиции в 10 вагонах электропоезда.

Музей обойдется в 10 миллионов рублей. Средства на создание новой площадки будут выделены из областного бюджета.