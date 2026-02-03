Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаута





В Волгоградской области энергетики восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов. Как уточнили в компании «Россети Юг», причиной технарушений на энергообъектах стали сильный гололёд на проводах ЛЭП и порывистый ветер.

Больше всего от непогоды пострадали северные районы и Заволжье, где из-за гололёда произошли обрывы ЛЭП и падение опор.