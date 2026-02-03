Многодетных волгоградцев расспросят о доходах

В Волгоградской области проведут опрос 774 многодетных семей в рамках выборочного наблюдения доходов населения. По информации Волгоградстата, семьям с детьми зададут вопросы об уровне жизни, включая информацию об источниках дохода (оплата труда, самозанятость, собственность, пенсии, пособия), участии в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании. Полученную информацию будут использовать для разработки и реализации мер поддержки семей.