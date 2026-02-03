Юная ростовчанка оказалась в рассекреченных файлах Эпштейна





По делу Джеффри Эпштейна в опубликованных материалах обнаружили имя некой юной ростовчанки по имени Олеся. Как передает Привет-Ростов, фотографии девушки бурно обсуждались обвиняемым в социальных сетях.

Уточняется, что 22 апреля 2018 года неустановленный отправитель переслал два снимка девушки Эпштейну. В теме письма собеседник Эпштейна указал «Олеся 18. Мне нравится, как она выглядит». Далее автор добавил: «Новенькая из Ростова?)))». Эпштейн ответил коротко: «Забавная».

Личность россиянки установить не удалось, поскольку содержание переписки не раскрывает никаких данные, которые бы помогли пролить свет на ее личность. В других опубликованных материалах также неоднократно упоминается Ростов.