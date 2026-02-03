Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Спорт

Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства России

Завершились очередные старты зимнего сезона лёгкой атлетики в Туле, ставшие важным этапом подготовки молодых спортсменов. Здесь состоялись сразу два крупных мероприятия: первенство России по лёгкой атлетике U20 в помещении и Всероссийские соревнования U16. Волгоградские спортсменки показали высокие результаты, заняв заслуженное место среди лучших представителей своего возраста.

Бронзовую медаль завоевала Дарья Андронова, выступившая в соревнованиях среди юниорок до 20 лет в барьерном спринте на 60 метров. Её результат – 8,54 секунды – обеспечил ей бронзовую награду. Лучшими стали Яна Саранча из Санкт-Петербурга (8,40 сек.) и Татьяна Казначеева из Москвы (8,53 сек.).

Другая представительница Волгоградской области, Анастасия Анфиногентова, заняла второе место в дистанции на 1500 метров. Её выступление было ярким примером упорства и мастерства. Почти всю дистанцию Анастасия шла впереди, однако на последних метрах была немного опережена Василиной Стрелковой из Удмуртской Республики, показавшей результат 4 минуты 26 секунд. Результат Анастасии составил 4.28. Бронза у Веры Быковских (Новосибирская область) – 4.30.

Особое внимание привлекла Марьяна Алейник, выступавшая в беге на 60 метров с барьерами среди девушек до 16 лет. Она уверенно прошла квалификацию и в финальном забеге продемонстрировала незаурядный результат, выбежав из 9 секунд – 8,92 секунды. Это позволило ей обойти ближайших соперниц, включая Викторию Бортник из Ленинградской области (9,161 сек.) и Еву Баршеву из Ульяновской области (9,168 сек.). Финишировали девушки настолько мощно, что судьбу медалей решал фотофиниш. Ещё один реальный претендент на медаль, Дарина Цветкова, упала на четвёртом барьере и не смогла поучаствовать в распределении наград.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

13:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
12:18
Волгоградские пенсионеры пострадали от юных курьеров аферистов из Кемерово и ЛипецкаСмотреть фотографии
12:16
Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходахСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 мартаСмотреть фотографии
11:19
Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаутаСмотреть фотографии
10:43
«Окажемся под сибирским антициклоном»: метеоролог рассказал волгоградцам, что ждать от февральской погодыСмотреть фотографии
10:35
Андрей Бочаров обсудил с художниками студии Грекова мемориал бойцам СВОСмотреть фотографии
09:42
Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессииСмотреть фотографии
09:29
«Аэрофлот» взыскал с дебошира ущерб за задержку рейса Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:03
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадковСмотреть фотографии
08:37
Под Волгоградом появится патриотический музей в вагонах электричкиСмотреть фотографии
08:27
Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства РоссииСмотреть фотографии
08:26
Приставы закрыли опасный склад с аммиачной селитрой под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:56
Ребенок в маршрутке пострадал в ДТП с кроссовером в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:53
Власти Саратова ввели запрет на въезд грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:48
В Волгограде и области в пожарах погибли двое пенсионеровСмотреть фотографии
07:41
Юная ростовчанка оказалась в рассекреченных файлах ЭпштейнаСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде на СХИ второй раз за сутки встало движение из-за фурСмотреть фотографии
07:06
Облкомдортранс сообщил о бесперебойном движении по основным дорогам в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:05
Многодетных волгоградцев расспросят о доходахСмотреть фотографии
06:59
Волгоградцев напугали фейком о тотальном запрете ЦБ на кредитыСмотреть фотографии
06:41
Волгоградцам рассказали, когда в феврале ждать пособий и пенсийСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде ликвидируют последствия снегопада: фото с заснеженных улицСмотреть фотографии
06:03
В Волгограде цены на такси взвинтили в 2,5 разаСмотреть фотографии
05:31
Волгоградцы стали в полтора раза реже болеть гонконгским гриппомСмотреть фотографии
05:26
Пробки в 8 баллов сковали Волгоград в утренний час пик из-за снегопадаСмотреть фотографии
 