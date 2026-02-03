Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства России





Завершились очередные старты зимнего сезона лёгкой атлетики в Туле, ставшие важным этапом подготовки молодых спортсменов. Здесь состоялись сразу два крупных мероприятия: первенство России по лёгкой атлетике U20 в помещении и Всероссийские соревнования U16. Волгоградские спортсменки показали высокие результаты, заняв заслуженное место среди лучших представителей своего возраста.

Бронзовую медаль завоевала Дарья Андронова, выступившая в соревнованиях среди юниорок до 20 лет в барьерном спринте на 60 метров. Её результат – 8,54 секунды – обеспечил ей бронзовую награду. Лучшими стали Яна Саранча из Санкт-Петербурга (8,40 сек.) и Татьяна Казначеева из Москвы (8,53 сек.).

Другая представительница Волгоградской области, Анастасия Анфиногентова, заняла второе место в дистанции на 1500 метров. Её выступление было ярким примером упорства и мастерства. Почти всю дистанцию Анастасия шла впереди, однако на последних метрах была немного опережена Василиной Стрелковой из Удмуртской Республики, показавшей результат 4 минуты 26 секунд. Результат Анастасии составил 4.28. Бронза у Веры Быковских (Новосибирская область) – 4.30.

Особое внимание привлекла Марьяна Алейник, выступавшая в беге на 60 метров с барьерами среди девушек до 16 лет. Она уверенно прошла квалификацию и в финальном забеге продемонстрировала незаурядный результат, выбежав из 9 секунд – 8,92 секунды. Это позволило ей обойти ближайших соперниц, включая Викторию Бортник из Ленинградской области (9,161 сек.) и Еву Баршеву из Ульяновской области (9,168 сек.). Финишировали девушки настолько мощно, что судьбу медалей решал фотофиниш. Ещё один реальный претендент на медаль, Дарина Цветкова, упала на четвёртом барьере и не смогла поучаствовать в распределении наград.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики