Волгоградцам рассказали, когда в феврале ждать пособий и пенсий





Отделением СФО по Волгоградской области опубликован график выплат пособий и пенсий в феврале 2026 года.

Детские пособия

Выплатной период начинается с 3-го числа месяца. 3 февраля на банковские счета волгоградцев Отделение СФР перечислит:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

5 февраля региональное Отделение СФР произведёт ежемесячную выплату семьям из средств материнского капитала через банк.

8 февраля — дата перечисления пособия по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям — выпадает на выходной день, поэтому средства семьи с детьми получат 6 февраля.

Пенсии

4, 11 февраля Отделение СФР по Волгоградской области перечислит на банковские карты пенсии тем волгоградцам, кому пенсия обычно приходит в эти установленные даты.

20 февраля будет выплачена пенсия гражданам, получающим ее 21 числа, так как 21 выпадает на выходной день.

Выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.



