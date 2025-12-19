«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросами





Жители города Фролово в Волгоградской области сняли на видео результаты работы местного электрометаллургического завода, который продолжает травить людей ядовитыми выбросами.

- Это видео снято утром 18 декабря. И такое каждый день и каждую ночь. Ничего не меняется. Они каждый день коптят. Им все равно на наши жалобы, обращения и какие-то там проверки, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители.

Фролово, по их словам, утопает в облаке едкого дыма, которое нельзя не заметить. Однако реакции со стороны контролирующих и надзорных органов, а также местной власти нет.

Напомним, что жители Фролово уже много лет борются за то, чтобы электрометаллургический завод работал как положено - с соблюдением экологического законодательства – и перестал травить людей выбросами. Весной 2025 года на фоне черного дыма, который подымался над предприятием, они записали видеообращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с просьбой помочь в решении этой экологической проблемы Фролово.

После этого ситуация наконец-то сдвинулась с мертвой точки. С местными жителями вышли на связь следователи СУ СК по Волгоградской области. Последовали проверки природоохранных ведомств.

Так, Роспотребнадзор установил, что взятые во Фролово Волгоградской области пробы воздуха не соответствуют нормам СанПиН по показателям взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов.

Предприятие проверили и инспекторы Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В работе металлургического завода, принадлежащем компании «ДЭМЗ», нашли целый «букет» нарушений, в числе которых – работа в отсутствие комплексного экологического разрешения. Также на предприятии отсутствовали установленные лимиты образования отходов, утверждённые нормативы выброса в атмосферу вредных веществ, планы действий в периоды ухудшения погодных условий.

В адрес ООО «Донской электрометаллургический завод» было внесено предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений требований природоохранного законодательства. Однако руководство предприятия его проигнорировало.

Видео читателей ИА «Высота 102»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!