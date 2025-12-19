Экология

«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросами

Экология 19.12.2025 07:08
0
19.12.2025 07:08



Жители города Фролово в Волгоградской области сняли на видео результаты работы местного электрометаллургического завода, который продолжает травить людей ядовитыми выбросами.

- Это видео снято утром 18 декабря. И такое каждый день и каждую ночь. Ничего не меняется. Они каждый день коптят. Им все равно на наши жалобы, обращения и какие-то там проверки, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители. 

Фролово, по их словам, утопает в облаке едкого дыма, которое нельзя не заметить. Однако реакции со стороны контролирующих и надзорных органов, а также местной власти нет.

Напомним, что жители Фролово уже много лет борются за то, чтобы электрометаллургический завод работал как положено - с соблюдением экологического законодательства – и перестал травить людей выбросами. Весной 2025 года на фоне черного дыма, который подымался над предприятием, они записали видеообращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину с просьбой помочь в решении этой экологической проблемы Фролово.

После этого ситуация наконец-то сдвинулась с мертвой точки. С местными жителями вышли на связь следователи СУ СК по Волгоградской области. Последовали проверки природоохранных ведомств.

Так, Роспотребнадзор установил, что взятые во Фролово Волгоградской области пробы воздуха не соответствуют нормам СанПиН по показателям взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов. 

Предприятие проверили и инспекторы Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В работе металлургического завода, принадлежащем компании «ДЭМЗ», нашли целый «букет» нарушений, в числе которых – работа в отсутствие комплексного экологического разрешения. Также на предприятии отсутствовали установленные лимиты образования отходов, утверждённые нормативы выброса в атмосферу вредных веществ, планы действий в периоды ухудшения погодных условий.

В адрес ООО «Донской электрометаллургический завод» было внесено предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений требований природоохранного законодательства. Однако руководство предприятия его проигнорировало

Видео читателей ИА «Высота 102»


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
19.12.2025 07:08
Экология 19.12.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Экология
16.12.2025 18:47
Экология 16.12.2025 18:47
Комментарии

0
Далее
Экология
16.12.2025 10:23
Экология 16.12.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Экология
15.12.2025 20:15
Экология 15.12.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Экология
11.12.2025 18:07
Экология 11.12.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 20:13
Экология 10.12.2025 20:13
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 06:01
Экология 10.12.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 10:42
Экология 09.12.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 09:52
Экология 09.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Экология
08.12.2025 20:24
Экология 08.12.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 20:06
Экология 05.12.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 06:00
Экология 05.12.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2025 12:00
Экология 04.12.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2025 11:09
Экология 04.12.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Экология
03.12.2025 21:09
Экология 03.12.2025 21:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:26
В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир МаклецовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройкиСмотреть фотографии
10:00
Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопросСмотреть фотографии
09:34
В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»Смотреть фотографии
09:10
Под Волгоградом устраняют последствия аварии на газопроводеСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с ПутинымСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
08:22
С чем обращались волгоградцы на прямую линию ПутинаСмотреть фотографии
07:32
Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
19:10
Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не вездеСмотреть фотографии
18:41
Масочный режим ввели в главной больнице Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:15
Чем живет волгоградское водное поло: интервью с руководителями «Спартака»Смотреть фотографии
17:23
В Волгограде взяли под арест стрелявшего в подчинённых бизнесменаСмотреть фотографии
17:17
Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 январяСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
 