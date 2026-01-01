Волгоградцы сдают билеты на поезда в сторону Краснодара

Жители Волгоградской области, которые планировали провести новогодние праздники на юге России, начали сдавать билеты из-за массовых задержек поездов.

- Мы решили отказаться от поездки в Краснодар к родственникам. Сегодня с мужем сдали билеты на 2 января, так как перспектива застрять на 11 часов в пути нас совсем не радует, - сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства.

Напомним, что 31 декабря жители Волгоградской области столкнулись с массовой задержкой поездов из-за аномального снегопада в Краснодарском крае. Накануне сообщалось о задержке 55 поездов. Сегодня, по данным оперштаба на Кубани, их было около 50.

Вечером 1 января в компании РЖД проинформировали об изменении времени отправления 10 пассажирских поездов из-за разгула стихии на Кубани. Пассажирам, в том числе и из Волгоградской области, следует учитывать новое время отправления составов, которые идут с задержками.

Фото из архива V102.RU





