Волгоградцы сдают билеты на поезда в сторону Краснодара

01.01.2026
01.01.2026 21:12


Жители Волгоградской области, которые планировали провести новогодние праздники на юге России, начали сдавать билеты из-за массовых задержек поездов.

- Мы решили отказаться от поездки в Краснодар к родственникам. Сегодня с мужем сдали билеты на 2 января, так как перспектива застрять на 11 часов в пути нас совсем не радует, -  сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства.

Напомним, что 31 декабря жители Волгоградской области столкнулись с массовой задержкой поездов из-за аномального снегопада в Краснодарском крае. Накануне сообщалось о задержке 55 поездов. Сегодня, по данным оперштаба на Кубани, их было около 50.

Вечером 1 января в компании РЖД проинформировали об изменении времени отправления 10 пассажирских поездов из-за разгула стихии на Кубани. Пассажирам, в том числе и из Волгоградской области, следует учитывать новое время отправления составов, которые идут с задержками.

Фото из архива V102.RU


01.01.2026 21:12
01.01.2026 20:22
01.01.2026 15:42
01.01.2026 11:22
31.12.2025 14:32
29.12.2025 12:21
29.12.2025 11:40
29.12.2025 11:21
26.12.2025 12:13
24.12.2025 12:09
23.12.2025 17:40
22.12.2025 15:33
22.12.2025 12:07
22.12.2025 09:16
15.12.2025 18:09
