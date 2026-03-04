Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Расследования

Ещё одна неделя зимы? Сибирский антициклон вернёт в Волгоградскую область 19-градусные морозы

Расследования 04.03.2026 20:05
0
04.03.2026 20:05

В Волгоградской области зима никак не хочет уступать место весне. По информации Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни регион вновь будет засыпать мокрым снегом, а предстоящая неделя начнётся с резкого похолодания. Сибирский антициклон вернёт 19-градусные морозы. 

Редакция ИА «Высота 102» узнала, какие сюрпризы погода приготовила для волгоградцев в марте и когда всё же наступит не календарная, а уже полноценная метеорологическая весна.

Последний каприз?

Завтра, 5 марта, в Волгоградской области прогнозируется возобновление снегопадов. Правда, они уже не смогут потягаться по силе с февральскими осадками.

- Сейчас Волгоградская область находится под влиянием глубокой ложбины скандинавского циклона. Ночью 5 марта ожидаем начало мокрого снега. Осадки будут довольно значительные, хоть и не такие сильные, как в феврале. В ночное время преимущественно в виде мокрого снега, днём прогнозируем смешанные осадки в виде дождя со снегом. По прогнозу, в этом месяце на территории нашего региона основная часть осадков выпадет именно в первой декаде, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Температура по-прежнему будет колебаться между скромными плюсовыми значениями в дневное время и ночными заморозками.

- В ближайшие дни по региону ночью температура будет находиться в отрицательной зоне до -5°C. Днём ожидаются слабоположительные значения +1…+3°C. Но всё резко изменится на следующей неделе. В ночь с 8 на 9 марта ожидаем значительное похолодание. Здесь уже начнётся влияние сибирского антициклона. Он принесёт нам прекращение осадков, понижение температуры до -9…-12°C днём и до -14°C ночью. По северным районам ожидаем ночные заморозки до -19°C. Такая погода продержится пару дней, - продолжил метеоролог.

Всерьёз и надолго

Уже в середине марта столь же неожиданно и стремительно холода уступят место по-настоящему тёплой погоде.

- С середины следующей недели ожидаем значительное потепление. Дневные температуры по южной половине региона будут в районе +2...+3°C, ночью прогнозируем заморозки до -5...-6°C. Возвращения холодов в течение марта не будет. Где-то с 19 марта мы ожидаем наступление полноценной метеорологической весны, когда среднесуточная температура стабильно находится в плюсовых значениях. К концу месяца ожидаем, что дневные температуры достигнут +6...+8°C, ночью будет 0...+1°C. Осадки в целом по марту будут ниже нормы, а температура должна превысить среднегодовые значения на 1-2 градуса.

При этом волгоградские метеорологи пока не разделяют прогноз московских коллег о том, что весна 2026 года может побить температурные рекорды трёх минувших десятилетий. По данным специалистов, едва ли март оспорит показатели 2025 года, когда 14 числа в регионе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд: +23°C. При этом данных для надёжного прогноза на горизонт всей весны у специалистов нет. Текущие прогностические модели пока что на такие вычисления не способны.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.03.2026 20:05
Расследования 04.03.2026 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2026 15:12
Расследования 04.03.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2026 14:46
Расследования 04.03.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2026 14:27
Расследования 04.03.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2026 09:30
Расследования 04.03.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 16:49
Расследования 03.03.2026 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 16:46
Расследования 03.03.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 16:45
Расследования 03.03.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2026 11:38
Расследования 03.03.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2026 21:16
Расследования 02.03.2026 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2026 14:25
Расследования 02.03.2026 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2026 13:09
Расследования 02.03.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2026 15:00
Расследования 01.03.2026 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2026 07:08
Расследования 01.03.2026 07:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2026 18:52
Расследования 27.02.2026 18:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:33
Почти золотые? В Волгограде за неделю куриные яйца подорожали на 13%Смотреть фотографии
21:37
Злата Ремчукова из Волгограда взошла на пьедестал группового многоборья чемпионата РоссииСмотреть фотографии
21:17
МЧС России: в Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:00
Полицейские задержали бородача, шантажировавшего волгоградку ради интимаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Ещё одна неделя зимы? Сибирский антициклон вернёт в Волгоградскую область 19-градусные морозыСмотреть фотографии
20:03
В Волжском передали родным ордена и медали погибших бойцовСмотреть фотографии
19:35
Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
19:12
Владимир Путин распорядился увеличить численность ВС РФ на 2,6 тыс. человекСмотреть фотографии
18:50
В ВГСПУ высказались о введении устного экзамена по истории в 9 классеСмотреть фотографии
18:26
Игроки «Ротора» Арбузов и Бардыбахин вошли в символическую сборнуюСмотреть фотографии
17:21
Компания молодых людей устроила стрельбу в центре ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Болельщиков «Ротора» познакомили с новичками клуба: подробности встречиСмотреть фотографии
15:37
Облздрав сообщил состояние пострадавших при теракте ВСУ: им от 19 до 72 летСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ложный вызов поставил на уши жильцов элитной высотки на ул. БатальоннойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено делоСмотреть фотографии
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковокСмотреть фотографии
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супруговСмотреть фотографии
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущенияСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктомСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушкаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожникомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й ДинамовскойСмотреть фотографии
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домойСмотреть фотографии
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в TelegramСмотреть фотографии
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысячСмотреть фотографии
11:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетовСмотреть фотографии
 