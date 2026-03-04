В Волгоградской области зима никак не хочет уступать место весне. По информации Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни регион вновь будет засыпать мокрым снегом, а предстоящая неделя начнётся с резкого похолодания. Сибирский антициклон вернёт 19-градусные морозы.

Редакция ИА «Высота 102» узнала, какие сюрпризы погода приготовила для волгоградцев в марте и когда всё же наступит не календарная, а уже полноценная метеорологическая весна.

Последний каприз?

Завтра, 5 марта, в Волгоградской области прогнозируется возобновление снегопадов. Правда, они уже не смогут потягаться по силе с февральскими осадками.

- Сейчас Волгоградская область находится под влиянием глубокой ложбины скандинавского циклона. Ночью 5 марта ожидаем начало мокрого снега. Осадки будут довольно значительные, хоть и не такие сильные, как в феврале. В ночное время преимущественно в виде мокрого снега, днём прогнозируем смешанные осадки в виде дождя со снегом. По прогнозу, в этом месяце на территории нашего региона основная часть осадков выпадет именно в первой декаде, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Температура по-прежнему будет колебаться между скромными плюсовыми значениями в дневное время и ночными заморозками.

- В ближайшие дни по региону ночью температура будет находиться в отрицательной зоне до -5°C. Днём ожидаются слабоположительные значения +1…+3°C. Но всё резко изменится на следующей неделе. В ночь с 8 на 9 марта ожидаем значительное похолодание. Здесь уже начнётся влияние сибирского антициклона. Он принесёт нам прекращение осадков, понижение температуры до -9…-12°C днём и до -14°C ночью. По северным районам ожидаем ночные заморозки до -19°C. Такая погода продержится пару дней, - продолжил метеоролог.

Всерьёз и надолго

Уже в середине марта столь же неожиданно и стремительно холода уступят место по-настоящему тёплой погоде.

- С середины следующей недели ожидаем значительное потепление. Дневные температуры по южной половине региона будут в районе +2...+3°C, ночью прогнозируем заморозки до -5...-6°C. Возвращения холодов в течение марта не будет. Где-то с 19 марта мы ожидаем наступление полноценной метеорологической весны, когда среднесуточная температура стабильно находится в плюсовых значениях. К концу месяца ожидаем, что дневные температуры достигнут +6...+8°C, ночью будет 0...+1°C. Осадки в целом по марту будут ниже нормы, а температура должна превысить среднегодовые значения на 1-2 градуса.

При этом волгоградские метеорологи пока не разделяют прогноз московских коллег о том, что весна 2026 года может побить температурные рекорды трёх минувших десятилетий. По данным специалистов, едва ли март оспорит показатели 2025 года, когда 14 числа в регионе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд: +23°C. При этом данных для надёжного прогноза на горизонт всей весны у специалистов нет. Текущие прогностические модели пока что на такие вычисления не способны.