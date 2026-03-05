В Волгограде аренда жилья подорожала за 6 лет в 2 раза





Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Волгограда в феврале 2026 года составляла 109 385 руб. Для сравнения, в 2019 году показатель находился в диапазоне 48–49 тыс. руб. Таким образом, за шесть лет вторичный сегмент города увеличился более чем в 2,2 раза. Такие данные опубликовало «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

Динамика роста была последовательной. В 2020 году цены находились на уровне 49–51 тыс. руб. за квадратный метр. В 2021 году рынок перешёл в диапазон 55–68 тыс. руб., в 2022 году закрепился в коридоре 75–90 тыс. руб. В 2023 году средние значения превысили 90 тыс. руб., а к концу 2024 года достигли отметки около 100 тыс. руб. В течение 2025 года стоимость постепенно приближалась к уровню 105–109 тыс. руб., и в начале 2026 года закрепилась выше 109 тыс. руб.

В абсолютных цифрах прирост капитализации выглядит значительным. Квартира площадью 60 кв. м в 2019 году стоила порядка 2,9 млн руб. В феврале 2026 года аналогичный объект на вторичном рынке оценивается примерно в 6,5–6,6 млн руб. Прирост превышает 3,5 млн руб. за шесть лет.

По сравнению с новостройками вторичный сегмент демонстрировал более ровную динамику. Первичный рынок за тот же период вырос сильнее — с 44–46 тыс. руб. в 2019 году до 129 947 руб. в феврале 2026 года. То есть за 6 лет цены на квадраты в новых домах выросли в 3 раза.

Арендные ставки за этот период также увеличились. В 2019 году средняя ставка аренды составляла около 13–14 тыс. руб. в месяц. В феврале 2026 года показатель достиг 26 105 руб. Рост аренды оказался ниже темпов удорожания покупки, однако практически удвоился за шесть лет.



