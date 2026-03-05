Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
В Волгограде аренда жилья подорожала за 6 лет в 2 раза

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Волгограда в феврале 2026 года составляла 109 385 руб. Для сравнения, в 2019 году показатель находился в диапазоне 48–49 тыс. руб. Таким образом, за шесть лет вторичный сегмент города увеличился более чем в 2,2 раза. Такие данные опубликовало «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». 

Динамика роста была последовательной. В 2020 году цены находились на уровне 49–51 тыс. руб. за квадратный метр. В 2021 году рынок перешёл в диапазон 55–68 тыс. руб., в 2022 году закрепился в коридоре 75–90 тыс. руб. В 2023 году средние значения превысили 90 тыс. руб., а к концу 2024 года достигли отметки около 100 тыс. руб. В течение 2025 года стоимость постепенно приближалась к уровню 105–109 тыс. руб., и в начале 2026 года закрепилась выше 109 тыс. руб.

В абсолютных цифрах прирост капитализации выглядит значительным. Квартира площадью 60 кв. м в 2019 году стоила порядка 2,9 млн руб. В феврале 2026 года аналогичный объект на вторичном рынке оценивается примерно в 6,5–6,6 млн руб. Прирост превышает 3,5 млн руб. за шесть лет.

По сравнению с новостройками вторичный сегмент демонстрировал более ровную динамику. Первичный рынок за тот же период вырос сильнее — с 44–46 тыс. руб. в 2019 году до 129 947 руб. в феврале 2026 года. То есть за 6 лет цены на квадраты в новых домах выросли в 3 раза. 

Арендные ставки за этот период также увеличились. В 2019 году средняя ставка аренды составляла около 13–14 тыс. руб. в месяц. В феврале 2026 года показатель достиг 26 105 руб. Рост аренды оказался ниже темпов удорожания покупки, однако практически удвоился за шесть лет.


11:28
Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилища
11:26
Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублей
11:23
В Волгоградской области временным рекордом завершилась повторная опасность по БПЛА
10:56
В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионерки
10:55
Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской области
10:50
Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Уралом»
10:26
Под Волгоградом рецидивист похитил человека, угнал машину и сломал пятки при побеге
10:23
В Волгограде аренда жилья подорожала за 6 лет в 2 раза
10:08
Волгоградских туристов предупредили о распространяемой комарами смертельной лихорадке денге
10:05
Ни дня без побед! Сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалия оказалась первой в забеге «моржей»
09:40
Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
09:40
В Волгограде коммунальщики восстановили около 600 кв.м. асфальта
09:30
Под Волгоградом глава ТСН умыкнул у дачников электроподстанцию и трубопровод
09:24
Участникам СВО при вынужденном отказе от полета вернут полную стоимость билетов
09:09
Под Волгоградом производитель моцареллы переборщил с белком
08:09
Дальше некуда? В Волгоградской области замерли цены на элитный бензин
08:04
Три мирных жителя пострадали во время массового налета БПЛА на Саратовскую область
07:45
В Волгоградской области уничтожили два беспилотника ВСУ
07:31
«Где есть дефицит, есть и рост цен»: волгоградские турагенты готовятся к очередному подорожанию путевок на море
07:01
Громкое дело о доведении до суицида 14-летнего подростка рассмотрят в закрытом режиме
06:33
В Волгоградской области отменили 9-часовую угрозу БПЛА
06:15
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта
23:11
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде из-за налёта БПЛА
22:33
Почти золотые? В Волгограде за неделю куриные яйца подорожали на 13%
21:37
Злата Ремчукова из Волгограда взошла на пьедестал группового многоборья чемпионата России
21:17
МЧС России: в Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасность
21:00
Полицейские задержали бородача, шантажировавшего волгоградку ради интима
20:05
Ещё одна неделя зимы? Сибирский антициклон вернёт в Волгоградскую область 19-градусные морозы
20:03
В Волжском передали родным ордена и медали погибших бойцов
19:35
Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором-2»
 