Опубликован измененный график движения поездов из-за метели на Кубани

Сегодня, 1 января, компания РЖД сообщила об изменении времени отправления 10 пассажирских поездов из-за метели и обледенения проводов в Краснодарском крае. Пассажирам, в том числе и из Волгоградской области, следует учитывать новое время отправления составов.

Изменится время отправления следующих поездов:

- № 542 Москва - Адлер отправлением из Москвы 1 января отправится 1 января не ранее 19:30;

- № 310 Адлер - Воркута отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22:00;

- № 541 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22:00;

- № 501 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 21:30;

- № 553 Ставрополь - Адлер отправлением из Ставрополя 1 января отправится 1 января не ранее 21:30;

- № 146 Москва - Назрань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1:00;

- № 297 Москва - Владикавказ отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1:00;

- № 24 Москва - Казань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 2:00;

- № 143 Москва - Кисловодск отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 13:00;

- № 83 Москва - Адлер отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 21:00.

Напомним, что сбой в графике движения пассажирских поездов произошел 31 декабря из-за сложных погодных условий на Кубани. Пассажирам, которые застряли в пути, обещают питание и компенсации в виде бонусов на последующие поездки.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

