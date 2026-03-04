Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии.
Почти золотые? В Волгограде за неделю куриные яйца подорожали на 13%

4 марта Росстат подвёл промежуточные итоги мониторинга цен в Волгоградской области. Согласно статистической информации, в преддверии Пасхи за неделю с 25 февраля по 2 марта взрывной рост продемонстрировали цены на куриные яйца. Их стоимость увеличилась сразу на 12,8%.

Также в числе продовольственных драйверов инфляции оказались мясные детские консервы + 3,6%, печенья +2,9%, мука пшеничная +1,7%, водка +1,6%, молоко и масло сливочное + 1,5, варёная колбаса +1,2%, овощные консервы +1,1%, замыкают антирейтинг сосиски, сардельки и сахарный песок +1%.

Из овощей сильнее всего подорожал картофель +4,7%, морковь +3,8%, капуста +3,3%, помидоры +2,9%, огурцы +2,7%.

Разглядел Росстат и подешевление некоторых продуктов питания. По данным специалистов, на 2,4% снизилась цена на мясо кур, на 2,3% на полукопчёную колбасу, на 2% на детские смеси и на 1,4% на сыры.

23:11
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде из-за налёта БПЛА
22:33
Почти золотые? В Волгограде за неделю куриные яйца подорожали на 13%
21:37
Злата Ремчукова из Волгограда взошла на пьедестал группового многоборья чемпионата России
21:17
МЧС России: в Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасность
21:00
Полицейские задержали бородача, шантажировавшего волгоградку ради интима
20:05
Ещё одна неделя зимы? Сибирский антициклон вернёт в Волгоградскую область 19-градусные морозы
20:03
В Волжском передали родным ордена и медали погибших бойцов
19:35
Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором-2»
19:12
Владимир Путин распорядился увеличить численность ВС РФ на 2,6 тыс. человек
18:50
В ВГСПУ высказались о введении устного экзамена по истории в 9 классе
18:26
Игроки «Ротора» Арбузов и Бардыбахин вошли в символическую сборную
17:21
Компания молодых людей устроила стрельбу в центре Волжского
16:39
Болельщиков «Ротора» познакомили с новичками клуба: подробности встречи
15:37
Облздрав сообщил состояние пострадавших при теракте ВСУ: им от 19 до 72 лет
15:31
В Волгограде ложный вызов поставил на уши жильцов элитной высотки на ул. Батальонной
15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублей
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в Волгограде
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковок
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супругов
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в Волгограде
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущения
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму Царицы
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктом
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушка
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожником
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й Динамовской
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домой
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в Telegram
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысяч
 