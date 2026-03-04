Почти золотые? В Волгограде за неделю куриные яйца подорожали на 13%





4 марта Росстат подвёл промежуточные итоги мониторинга цен в Волгоградской области. Согласно статистической информации, в преддверии Пасхи за неделю с 25 февраля по 2 марта взрывной рост продемонстрировали цены на куриные яйца. Их стоимость увеличилась сразу на 12,8%.

Также в числе продовольственных драйверов инфляции оказались мясные детские консервы + 3,6%, печенья +2,9%, мука пшеничная +1,7%, водка +1,6%, молоко и масло сливочное + 1,5, варёная колбаса +1,2%, овощные консервы +1,1%, замыкают антирейтинг сосиски, сардельки и сахарный песок +1%.

Из овощей сильнее всего подорожал картофель +4,7%, морковь +3,8%, капуста +3,3%, помидоры +2,9%, огурцы +2,7%.

Разглядел Росстат и подешевление некоторых продуктов питания. По данным специалистов, на 2,4% снизилась цена на мясо кур, на 2,3% на полукопчёную колбасу, на 2% на детские смеси и на 1,4% на сыры.