



Судебные заседания по громкому делу о доведении до суицида 14-летнего подростка из села Садовое Республики Калмыкия пройдут в закрытом режиме. Одной из причин для подобного решения назвали обнаружившееся психическое заболевание одного из подсудимых.

- Суд принял решение закрыть судебное разбирательство для третьих лиц, - рассказывает об итогах очередного заседания волгоградский адвокат Виталий Григорьев. – Открытым для публики останется только оглашение итогового решения.

Отстранив от процесса всех посторонних, суд сослался сразу на несколько причин – обсуждение интимных вопросов жизни его участников, необходимость обеспечения их безопасности, а также наличие у одного из подсудимых психического заболевания, информация о котором относится к медицинской тайне.

Трагедия в небольшом калмыцком селе разыгралась в марте прошлого года. В один из вечеров толпа старшеклассников ворвалась во двор 14-летнего Артема. Из-за того, что подросток якобы силой держал в своем доме знакомую девочку, его избили и унизили, снимая все происходящее на мобильные телефоны. На следующий день, когда шокирующее видео посмотрели в школе, мальчика окунули головой в унитаз. После этого у Артема, не справившегося с сильнейшим моральным давлением, возникли мысли о суициде. Вскоре школьника нашли повешенным во дворе собственного дома.

Фигурантами уголовного дела о доведении до самоубийства, незаконном проникновении в жилище и вовлечении несовершеннолетних, стали пять человек. Во время следствия они не признавали своей вины и настаивали на том, что всего лишь «забирали девушку домой».

На вчерашнем заседании лишь один подросток признал вину в незаконном проникновении на территорию дома. Один из взрослых подсудимых остался при своем мнении, в очередной раз отказавшись от обвинений. Другие участники трагической истории пообещали высказаться позже.

Фото Виталия Григорьева/t.me