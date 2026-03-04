



Вечером 4 марта в Волгоградской области была второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность. МЧС России начало рассылку предупреждений жителям и гостям региона с помощью СМС и ведомственного приложения.

- На территории Волгоградской области с 20:57 04.03.2026 объявлена «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 112, — говорится в оповещениях.

Отметим, минувшей ночью в Волгоградской области объявлялась беспилотная и ракетная опасности. Позже стало известно, что в воздушном пространстве региона дежурные расчёты ПВО ликвидировали 21 беспилотник. По информации губернатора Волгоградской области, в результате атаки пострадали пять человек, повреждены оказались жилые дома в Волгограде и Среднеахтубинском районах.

Фото из архива ИА «Высота 102»