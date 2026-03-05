В Волгоградской области отменили 9-часовую угрозу БПЛА





Действовавший более девяти часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области сегодня утром.

Сообщения о возможном налете украинских БПЛА поступили на телефоны волгоградцев накануне в 20:57. Горожан, переживших накануне массовую атаку смертоносных летательных аппаратов, в очередной раз попросили не подходить к открытым окнам и быть аккуратными на открытых участках улицы.

О снятии всех ограничений жителям Волгоградской области сообщили сегодня в 6:10. Несколькими минутами ранее Росавиация отчиталась и о возвращении к привычному режиму работы аэропорта «Сталинград».

Фото Андрея Поручаева