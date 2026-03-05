Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублей

Росстат выдал новые данные о средних зарплатах жителей Волгоградской области за декабрь 2025 года. По данным ведомства, опубликованным в докладе социально-экономическое развитие регионов, этот показатель в конце прошлого года достиг 88693 рублей. Средняя зарплата за весь 2025 год составила 68340 рублей, что на 15% больше, чем было в 2024 году.