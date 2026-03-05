Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилища

Космонавт Иван Вагнер выложил сегодня, 5 марта, архивное фото Цимлянского водохранилища – «степного моря» на границе Волгоградской и Ростовской областей.

– При взгляде из космоса оно часто завораживает изумрудным цветом. Но с Земли все выглядит не так романтично — чаще всего зелень означает серьёзную экологическую проблему, которой страдают многие малопроточные водоёмы планеты, – написал космонавт в телеграм-канале.

Такой яркий цвет появляется из-за бурного роста цианобактерий или сине-зелёных водорослей.

Цветение водохранилища наблюдается почти каждое лето, но его интенсивность сильно меняется из года в год. Фото Ивана Вагнера, сделанное в 2020 году, как раз зафиксировало активную фазу этого процесса.

Фото Ивана Вагнера t.me