Под Волгоградом производитель моцареллы переборщил с белком

Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на партию сыра моцарелла. По данным межрегионального управления, нарушения были выявлены в ходе мониторинга ФГИС «ВетИС» документов на площадке индивидуального предпринимателя в Октябрьском районе Волгоградской области.

Ветеринарным специалистом оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где процент белка в готовой продукции больше, чем в сырье. Так из 988 кг молока с содержанием массовой доли белка 3,3 % выработано 164 кг моцареллы с содержанием белка 24 %. При расчете количества белка в сырье белок составил 33,1 кг, а в готовой продукции 39,3 кг. Таким образом, белка в готовой продукции больше, чем в сырье.