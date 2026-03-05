



5 марта в 11:02 специалисты отменили беспилотную опасность, объявленную для Волгоградской области и соседних регионов. Соответствующую рассылку начало МЧС России с помощью смс-сообщений и ведомственного приложения. Теперь жители и гости региона могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, минувшей ночью беспилотная опасность действовала в Волгоградской области на протяжении девяти часов, с 20:57 4 марта по 6:10 5 марта. По информации мониторинговых каналов, через территорию региона транзитом пролетели крупные группы беспилотников ВСУ. В результате волгоградскими расчётами ПВО были перехвачены два беспилотника, а основной удар 33 дронов пришёлся на соседнюю Саратовскую область. Повторная беспилотная опасность была введена в 10:43. Режим продержался рекордно короткое время – всего 21 минуту.

Фото из архива ИА «Высота 102»