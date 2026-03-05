Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта





Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта «Сталинград». Вместе с волгоградской воздушной гаванью «зеленый свет» получили также аэропорты Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Магаса, Грозного и Сочи.

О временном запрете на прием и вылет самолетов стало известно накануне вечером. На паузу работу всех служб поставили из-за режима беспилотной опасности, действовавшего в регионе с 20:57.

Сегодня утром волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. На посадку пассажиров всех назначенных на четверг рейсов позовут по расписанию.

Фото Павла Мирошкина