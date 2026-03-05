Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта «Сталинград». Вместе с волгоградской воздушной гаванью «зеленый свет» получили также аэропорты Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Магаса, Грозного и Сочи.

О временном запрете на прием и вылет самолетов стало известно накануне вечером. На паузу работу всех служб поставили из-за режима беспилотной опасности, действовавшего в регионе с 20:57.

Сегодня утром волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. На посадку пассажиров всех назначенных на четверг рейсов позовут по расписанию.

Фото Павла Мирошкина 

