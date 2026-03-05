



Участникам СВО вернут полную стоимость авиабилетов в случае вынужденного отказа от полета.

Как сообщает ТАСС, внесенные в статью 108 Воздушного кодекса РФ изменения гласят, что главным условием для отказа от билета должна стать отправка военнослужащих в зону СВО. Отметим, что прежде авиакомпании при оформлении возврата могли сослаться на условия тарифа, либо удержав часть суммы, либо вовсе не вернув клиенту потраченные деньги.

С 1 марта безболезненно для собственного кошелька изменить свои планы смогут и пассажиры, чей рейс задержан как минимум на полчаса. Время, которое можно считать задержкой рейса, в Минтрансе уточнили после массовых жалоб горожан, остававшихся в залах ожидания безо всякого внимания со стороны авиакомпаний.

Фото Андрея Поручаева