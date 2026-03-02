Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускорения





С 1 марта в Волгограде изменён скоростной режим работы метротрама. По информации властей, подвижной состав на маршрутах СТ1 и СТ2 теперь сможет работать в полную силу, увеличив скорость на 67%. Ранее движение трамваев ограничивалось из-за недостатков обновлённого недавно участка путей.

- Специалисты транспортного предприятия завершили работы по дополнительной выправке и рихтовке трамвайных путей наземной линии скоростного трамвая. Это позволило увеличить среднюю скорость движения с 30 км в час до 50 км в час. В связи с этим время в пути сократилось на 8 процентов или на 3-5 минут на рейс. Так, на выполнение рейса по маршруту «ВГТЗ – Пл. Чекистов» теперь затрачивается около 34 минут, а на поездку от «ВГТЗ» до «Ельшанки» - порядка 41 минуты, - подчеркнули в мэрии.

Также корректировки затронули и расписание трамваев. По маршруту «ВГТЗ – Пл. Чекистов» движение теперь будет стартовать в 6:20 с «ВГТЗ» и в 6:58 с «Пл. Чекистов», последний же рейс теперь будет отходить в 20:38 с «ВГТЗ» и в 21:16 с «Пл. Чекистов» По маршруту «ВГТЗ – Ельшанка» подвижной состав будет работать с 5:48 от «Ельшанки» и с 5:53 от «ВГТЗ», финишировать движение будет последними рейсами в 21:54 от «ВГТЗ» и в 22:42 с «Ельшанки».

Отметим, интервал движения на маршруте СТ1 в час-пик составит до 7 минут, на маршруте СТ2 – до 10 минут. В общей сложности подвижной состав будет ежедневно совершать 170 и 219 рейсов соответственно.

Фото из архива ИА «Высота 102»