



В Волгограде полицейские задержали 36-летнего бородача-шантажиста. Мужчина познакомился в интернете с местной жительницей и вскоре предложил перейти на новый, более близкий уровень отношений. Получив отказ, решил подойти к вопросу с ещё большим напором.







- Не согласившись с ответом девушки, подозреваемый путем угроз и шантажа обнародовать подробности их общения стал понуждать ее к действиям сексуального характера, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, волгоградка обратилась в полицию с просьбой защитить от навязчивого поклонника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 133 УК РФ. Ему может грозить до года лишения свободы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области