Дальше некуда? В Волгоградской области замерли цены на элитный бензин

В Волгоградской области на прошедшей неделе вновь подорожали почти все марки бензина – кроме одной. По данным Росстата, АИ-92 подскочил в цене с 62,94 рубля за литр до 63,02 рубля. Не устояли и цены на АИ-95. Теперь эта марка автомобильного топлива стоит в среднем 69,89 рубля, тогда как неделей ранее было 69,8.
Поднялась и стоимость дизтоплива – с 74,22 до 74,28 рубля. А вот цены на элитную марку АИ-98 остались на прежнем уровне – 90,96 рубля.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что средняя стоимость моторного топлива в регионе увеличилась за 2025 год на 7 рублей.