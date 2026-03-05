Дальше некуда? В Волгоградской области замерли цены на элитный бензин

В Волгоградской области на прошедшей неделе вновь подорожали почти все марки бензина – кроме одной. По данным Росстата, АИ-92 подскочил в цене с 62,94 рубля за литр до 63,02 рубля. Не устояли и цены на АИ-95. Теперь эта марка автомобильного топлива стоит в среднем 69,89 рубля, тогда как неделей ранее было 69,8.