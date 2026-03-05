В Волгограде коммунальщики восстановили около 600 кв.м. асфальта

Более 1500 кв.м. асфальта в местах, где ранее проводились ремонтные работы на коммунальных сетях, планируют восстановить в Волгограде в первый календарный месяц весны. А всего с начала года во всех районах города новое асфальтобетонное покрытие на пощади около 600 кв.м. уже уложено там, где ранее был завершен ремонт участков сети.

- Для восстановления асфальта специалисты очищают места разрытия, послойно засыпают его песком и щебнем, а затем укладывают слой асфальтобетона и уплотняют его виброплитой, - рассказали в «Концессии теплоснабжения».





При наступлении сухой погоды благоустройство ранее разрытых участков будет продолжено.

Фото: «Концессий теплоснабжения»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!