Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Федеральные новости
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости

Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины

Федеральные новости 05.03.2026 09:40
0
05.03.2026 09:40


Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации.

– Размер компенсации напрямую зависит от степени разрушения транспортного средства. Если экспертиза подтвердит, что автомобиль подлежит восстановлению после падения обломков или взрывной волны, его владелец может претендовать на сумму до 500 тыс. руб. В случаях, когда машина восстановлению не подлежит или уничтожена полностью, максимальная выплата увеличивается до 1 млн руб., – передает ростовское издание.

При этом уточняется, что компенсации получат лишь те жители Ростова-на-Дону, кто будет официально признан потерпевшим в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205 УК РФ – террористический акт.

Второе важное условие – это наличие страховки. Деньги будут выплачиваться лишь тем автовладельцам, в договоре КАСКО или иного страхования которых отдельно не прописан риск утраты или повреждения имущества в результате теракта – если такой пункт предусмотрен страховкой, дополнительные выплаты ростовчане не получат.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
05.03.2026 09:40
Федеральные новости 05.03.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2026 15:16
Федеральные новости 04.03.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 16:37
Федеральные новости 03.03.2026 16:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 15:20
Федеральные новости 03.03.2026 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 13:58
Федеральные новости 03.03.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2026 19:44
Федеральные новости 02.03.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2026 10:22
Федеральные новости 27.02.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2026 09:03
Федеральные новости 27.02.2026 09:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2026 14:07
Федеральные новости 26.02.2026 14:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2026 12:41
Федеральные новости 26.02.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.02.2026 18:39
Федеральные новости 25.02.2026 18:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.02.2026 16:17
Федеральные новости 25.02.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.02.2026 12:05
Федеральные новости 25.02.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.02.2026 10:35
Федеральные новости 25.02.2026 10:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.02.2026 17:45
Федеральные новости 24.02.2026 17:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:28
Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
08:26
Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублейСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области временным рекордом завершилась повторная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
07:56
В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионеркиСмотреть фотографии
07:55
Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Уралом»Смотреть фотографии
07:26
Под Волгоградом рецидивист похитил человека, угнал машину и сломал пятки при побегеСмотреть фотографии
07:23
В Волгограде аренда жилья подорожала за 6 лет в 2 разаСмотреть фотографии
07:08
Волгоградских туристов предупредили о распространяемой комарами смертельной лихорадке денгеСмотреть фотографии
07:05
Ни дня без побед! Сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалия оказалась первой в забеге «моржей»Смотреть фотографии
06:40
Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машиныСмотреть фотографии
06:40
В Волгограде коммунальщики восстановили около 600 кв.м. асфальтаСмотреть фотографии
06:30
Под Волгоградом глава ТСН умыкнул у дачников электроподстанцию и трубопроводСмотреть фотографии
06:24
Участникам СВО при вынужденном отказе от полета вернут полную стоимость билетовСмотреть фотографии
06:09
Под Волгоградом производитель моцареллы переборщил с белкомСмотреть фотографии
05:09
Дальше некуда? В Волгоградской области замерли цены на элитный бензинСмотреть фотографии
05:04
Три мирных жителя пострадали во время массового налета БПЛА на Саратовскую областьСмотреть фотографии
04:45
В Волгоградской области уничтожили два беспилотника ВСУСмотреть фотографии
04:31
«Где есть дефицит, есть и рост цен»: волгоградские турагенты готовятся к очередному подорожанию путевок на мореСмотреть фотографии
04:01
Громкое дело о доведении до суицида 14-летнего подростка рассмотрят в закрытом режимеСмотреть фотографии
03:33
В Волгоградской области отменили 9-часовую угрозу БПЛАСмотреть фотографии
03:15
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
20:11
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде из-за налёта БПЛАСмотреть фотографии
19:33
Почти золотые? В Волгограде за неделю куриные яйца подорожали на 13%Смотреть фотографии
18:37
Злата Ремчукова из Волгограда взошла на пьедестал группового многоборья чемпионата РоссииСмотреть фотографии
18:17
МЧС России: в Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
18:00
Полицейские задержали бородача, шантажировавшего волгоградку ради интимаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
Ещё одна неделя зимы? Сибирский антициклон вернёт в Волгоградскую область 19-градусные морозыСмотреть фотографии
17:03
В Волжском передали родным ордена и медали погибших бойцовСмотреть фотографии
16:35
Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
 