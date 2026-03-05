Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины





Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации.

– Размер компенсации напрямую зависит от степени разрушения транспортного средства. Если экспертиза подтвердит, что автомобиль подлежит восстановлению после падения обломков или взрывной волны, его владелец может претендовать на сумму до 500 тыс. руб. В случаях, когда машина восстановлению не подлежит или уничтожена полностью, максимальная выплата увеличивается до 1 млн руб., – передает ростовское издание.

При этом уточняется, что компенсации получат лишь те жители Ростова-на-Дону, кто будет официально признан потерпевшим в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205 УК РФ – террористический акт.

Второе важное условие – это наличие страховки. Деньги будут выплачиваться лишь тем автовладельцам, в договоре КАСКО или иного страхования которых отдельно не прописан риск утраты или повреждения имущества в результате теракта – если такой пункт предусмотрен страховкой, дополнительные выплаты ростовчане не получат.