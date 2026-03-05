



В Саратовской области во время ночной атаки беспилотников пострадали три мирных жителя.

Как сообщает СарИнформ со ссылкой на губернатора Романа Бусаргина, пострадавшим горожанам оказывают всю необходимую помощь.

- В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены, - пишет глава региона Роман Бусаргин.

Сегодня ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 76 беспилотников ВСУ. Из них 33 смертоносных летательных аппарата были направлены на Саратовскую область. В Волгоградской же области сбили 2 БПЛА самолетного типа.

Фото из архива V102.ru