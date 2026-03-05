В Волгоградской области «букет» преступлений совершил ранее судимый житель Волжского после отдыха в одном из городских баров. В увеселительном заведении он познакомился с одним из посетителей, а потом похитил его и угнал принадлежащую ему машину.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Подозреваемый арестован.

По данным следствия, 7 февраля фигурант уголовного дела с новым знакомым распивал спиртное в баре, а утром вызвался подвезти собутыльника на его же машине. В дороге между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил знакомого в лицо, остановил машину и вытащил его на улицу, где продолжил избивать ногами. Потом он поместил пострадавшего в багажник его же авто. Через некоторое время похититель остановился у ломбарда, чтобы приобрети мобильный телефон, чем воспользовался пленник. Он выбрался из багажника и попросил помощи в ближайшем магазине.

Похититель обнаружил отсутствие мужчины и предпринял попытку замести следы. Для этого он снял с ближайшего авто госномера и установил их на угнанную машину. Однако в Краснослободске он не справился с управлением и попал в ДТП, допустив опрокидывание автомобиля в кювет. Личность ранее судимого за имущественные преступления волжанина установили быстро.

16 февраля он пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Находясь под воздействием наркотиков, мужчина забежал в один из многоквартирных домов по улице 40 лет Победы, где пытался проникнуть в случайные квартиры. В итоге он выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и получил переломы пяточных костей.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что задержанному 34 года. Пострадавшему владельцу автомобиля Kia 58 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

