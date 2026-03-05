Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Федеральные новости
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Расследования

Под Волгоградом рецидивист похитил человека, угнал машину и сломал пятки при побеге

Расследования 05.03.2026 10:26
0
05.03.2026 10:26



В Волгоградской области «букет» преступлений совершил ранее судимый житель Волжского после отдыха в одном из городских баров. В увеселительном заведении он познакомился с одним из посетителей, а потом похитил его и угнал принадлежащую ему машину.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Подозреваемый арестован.

По данным следствия, 7 февраля фигурант уголовного дела с новым знакомым распивал спиртное в баре, а утром вызвался подвезти собутыльника на его же машине. В дороге между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил знакомого в лицо, остановил машину и вытащил его на улицу, где продолжил избивать ногами. Потом он поместил пострадавшего в багажник его же авто. Через некоторое время похититель остановился у ломбарда, чтобы приобрети мобильный телефон, чем воспользовался пленник. Он выбрался из багажника и попросил помощи в ближайшем магазине.

Похититель обнаружил отсутствие мужчины и предпринял попытку замести следы. Для этого он снял с ближайшего авто госномера и установил их на угнанную машину. Однако в Краснослободске он не справился с управлением и попал в ДТП, допустив опрокидывание автомобиля в кювет. Личность ранее судимого за имущественные преступления волжанина установили быстро.

16 февраля он пытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Находясь под воздействием наркотиков, мужчина забежал в один из многоквартирных домов по улице 40 лет Победы, где пытался проникнуть в случайные квартиры. В итоге он выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и получил переломы пяточных костей.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что задержанному 34 года. Пострадавшему владельцу автомобиля Kia 58 лет. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Комментарии

