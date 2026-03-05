Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Уралом»





Для удобства футбольных болельщиков на 9 марта назначена дополнительная электричка сообщением Волгогра-1 – Волжский.

Электропоезд №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 16:30, с нижней платформы Мамаева кургана – в 16:37. А прибудет на ст. Шпалопропитка в 17:43.

Электропоезд №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 16:42, с верхней платформы Мамаева кургана – в 16:48 и прибудет на ст. Волжский в 17:26.

Напомним, 9 марта на «Волгоград Арене» состоится матч «Ротора» с командой «Урал». Начало – в 15:00.