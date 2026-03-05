В Волгоградской области уничтожили два беспилотника ВСУ





Два украинских беспилотника сбили в Волгоградской области сегодняшней ночью. Всего же над регионами страны войска ПВО уничтожили 76 смертоносных летательных аппарата.

Самый серьезный удар пришелся на Саратовскую область - здесь перехватили 33 дрона ВСУ. Еще 17 БПЛА самолетного типа заметили в небе над акваторией Черного моря. Непростой минувшая ночь выдалась также для жителей Крыма и Ростовской области – регионы атаковали 10 и 9 беспилотников ВСУ.

Четыре дрона летели на Краснодарский край, сообщают в Минобороны. В Волгоградской области уничтожили два летательных аппарата, в соседней Астраханской – еще один БПЛА.

Режим беспилотной опасности действовал в регионе более девяти часов. Всю ночь по решению Росавиации в Волгограде был закрыт и аэропорт.

Фото сгенерировано ИИ