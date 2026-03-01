Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Транспорт

255 км дорог за 10 млрд рублей отремонтируют в Волгограде и области

Транспорт 01.03.2026 13:23
0
01.03.2026 13:23


В Волгоградской области в текущем году отремонтируют 255 дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей.

По информации облкомдортранса, финансирование работ осуществляется в рамках регионального и нацпроектов. Ремонт начнется после завершения конкурсных процедур по определению подрядчиков, которые проводятся в настоящее время.

В 2026 году будет отремонтировано 11,2 км на трассе «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)» в Кумылженском районе, 22,7 км дороги «Червленое – Калач-на-Дону», 17,1 км автотрассы «Панфилово – Алимов-Любимовский – Шарашенский – Алексеевская» в Алексеевском районе и 19,8 км подъезда к селу Прямая Балка в Дубовском районе. 

Дорожники в первую очередь уделяют внимание поддержанию сети автодорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, а также мостам и путепроводам.

Несколько таких искусственных сооружений будет капитально отремонтировано в текущем году. В их числе путепровод в Новониколаевском районе на автодороге «Новониколаевский – Урюпинск – Манино», мост через реку Березовка на автотрассе «Атамановка – Рогачи», мост через балку Липов Яр на дороге «Жирновск – Вешенская» и мост через балку Калмыцкую на автодороге «Червленое – Калач на Дону». 

Новый мост через ерик Калинов в Ленинском районе будет сдан в текущем году. Завершится также реконструкция искусственного сооружения через реку Березовка в Еланском районе. 

В Волгограде идет подготовка к ремонту моста через Волго-Донской судоходный канал и двух путепроводов — по ул. Базисная в Ворошиловском районе и через железнодорожные пути у станции Сарепта по 2-й Продольной магистрали в Красноармейском районе. 

Продолжаются работы по строительству путепроводной развязки на автодороге Большие Чапурники – Червленое в Светлоярском районе у станции Канальная. В Волгограде реконструируется ул. Ангарская на участке до примыкания к шоссе Авиаторов. Эти два объекта, в отличие от перечисленных выше, будут завершены до конца 2027 года. 

Фото Павла Мирошкина /архив V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
01.03.2026 13:23
Транспорт 01.03.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.02.2026 19:38
Транспорт 20.02.2026 19:38
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 16:27
Транспорт 19.02.2026 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 15:40
Транспорт 19.02.2026 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 11:09
Транспорт 19.02.2026 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
19.02.2026 10:10
Транспорт 19.02.2026 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 15:07
Транспорт 17.02.2026 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
17.02.2026 10:41
Транспорт 17.02.2026 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 07:35
Транспорт 16.02.2026 07:35
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 06:11
Транспорт 16.02.2026 06:11
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
13.02.2026 11:25
Транспорт 13.02.2026 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
10.02.2026 21:00
Транспорт 10.02.2026 21:00
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
07.02.2026 17:27
Транспорт 07.02.2026 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
07.02.2026 10:37
Транспорт 07.02.2026 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Транспорт
04.02.2026 13:46
Транспорт 04.02.2026 13:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:00
Бастрыкин жестко отреагировал на стаю бродячих собак под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:23
Под Волгоградом похоронят погибшего 1,5 года назад на СВО Илью ФилимонихинаСмотреть фотографии
10:47
Трюки с пиротехникой покажут в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
255 км дорог за 10 млрд рублей отремонтируют в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:16
«С бокалом вина и красивая»: как волгоградцы переживают происходящее в ДубаеСмотреть фотографии
07:54
Четверо детей пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:40
На севере Волгограда под колеса авто попала скатившаяся с горки девочкаСмотреть фотографии
06:56
«Убегали в паркинг»: волгоградцы рассказали, как под атаками провели ночь в ДубаеСмотреть фотографии
06:37
«Ротор» упустил шанс приблизиться к зоне стыковСмотреть фотографии
06:05
Аэропорт в Дубае эвакуировали из-за атаки, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
05:26
«Динамо-Синара» проиграло «Астраханочке» со счётом 20:25Смотреть фотографии
05:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о погодной опасности в первые дни мартаСмотреть фотографии
04:16
Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:08
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из МихайловкиСмотреть фотографии
03:38
Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в ДубайСмотреть фотографии
18:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
18:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
17:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
16:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
15:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
13:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
12:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
11:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
10:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
09:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
08:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
08:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
 