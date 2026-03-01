255 км дорог за 10 млрд рублей отремонтируют в Волгограде и области

В Волгоградской области в текущем году отремонтируют 255 дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей.

По информации облкомдортранса, финансирование работ осуществляется в рамках регионального и нацпроектов. Ремонт начнется после завершения конкурсных процедур по определению подрядчиков, которые проводятся в настоящее время.

В 2026 году будет отремонтировано 11,2 км на трассе «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)» в Кумылженском районе, 22,7 км дороги «Червленое – Калач-на-Дону», 17,1 км автотрассы «Панфилово – Алимов-Любимовский – Шарашенский – Алексеевская» в Алексеевском районе и 19,8 км подъезда к селу Прямая Балка в Дубовском районе.

Дорожники в первую очередь уделяют внимание поддержанию сети автодорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, а также мостам и путепроводам.

Несколько таких искусственных сооружений будет капитально отремонтировано в текущем году. В их числе путепровод в Новониколаевском районе на автодороге «Новониколаевский – Урюпинск – Манино», мост через реку Березовка на автотрассе «Атамановка – Рогачи», мост через балку Липов Яр на дороге «Жирновск – Вешенская» и мост через балку Калмыцкую на автодороге «Червленое – Калач на Дону».

Новый мост через ерик Калинов в Ленинском районе будет сдан в текущем году. Завершится также реконструкция искусственного сооружения через реку Березовка в Еланском районе.

В Волгограде идет подготовка к ремонту моста через Волго-Донской судоходный канал и двух путепроводов — по ул. Базисная в Ворошиловском районе и через железнодорожные пути у станции Сарепта по 2-й Продольной магистрали в Красноармейском районе.

Продолжаются работы по строительству путепроводной развязки на автодороге Большие Чапурники – Червленое в Светлоярском районе у станции Канальная. В Волгограде реконструируется ул. Ангарская на участке до примыкания к шоссе Авиаторов. Эти два объекта, в отличие от перечисленных выше, будут завершены до конца 2027 года.

Фото Павла Мирошкина /архив V102.RU





