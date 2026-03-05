В Волжском председатель ТСН, воспользовавшись своим служебным положением, похитил вверенное ему имущество. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 68-летний мужчина с 2020 по 2023 годы заключил несколько сделок по передаче имущества дачников в собственность подконтрольного ему юридического лица. Для придания законности своим действиям он вносил в протоколы заседаний правления заведомо ложные сведения о якобы принятом членами правления и садоводами решений о передаче имущества.