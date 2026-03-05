Волгоградское УФАС и «ЭкоЦентр» в суде поспорят из-за крупного штрафа

В Волгограде региональное управление ФАС России и регоператор по вывозу ТКО поспорят в суде из-за крупного штрафа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение антимонопольного ведомства, по мнению специалистов, ООО «ЭкоЦентр» злоупотребил доминирующим положением, что выразилось в нарушении периодичности вывоза ТКО. УФАС вынесло два решения и назначило компании суммарный штраф в размере 950 000 рублей.

– Организация пыталась оспорить решения и штраф службы в арбитражном суде Волгоградской области, однако отказалась от заявленных требований, – говорится в сообщении ведомства.

Однако в ООО «ЭкоЦентр» в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» заявили, что компания не принимала решений об отказе от обжалования назначенных штрафов.

– Вопрос о правомерности их применения на сегодняшний день окончательно не разрешён и подлежит рассмотрению в судебном порядке, – добавили в организации.