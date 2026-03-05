Тракторозаводский районный суд Волгограда не разрешил судебным приставам забрать у многодетной семьи выделенный им земельный участок в счет погашения долга.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, в отношении главы семейства еще в 2024 году было открыто исполнительное производство о взыскании долга по налогам, который в настоящее время вместе с пени составляет 63363 рубля. Пристав-исполнитель хотел обратить взыскание на земельный участок семьи, так как другого имущества, достаточного для погашения долга, у мужчины не нашлось.

Установлено, что земельный участок площадью 768 кв.м., расположенный в Тракторозаводском районе, принадлежит должнику на праве собственности. В 2014 году эту землю мужчине, как отцу четверых детей, выделили для индивидуального жилищного строительства.

- Предоставленный в силу п. п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок, до фактического улучшения жилищных условий многодетной семьи имеет статус меры социальной поддержки и не относится к имуществу, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам, - пояснил суд, отказав в полном объеме в удовлетворении требований пристава-исполнителя.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





