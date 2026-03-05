Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
В Волгограде участок под ИЖС многодетной семьи хотели забрать за долги

Общество 05.03.2026 11:31
05.03.2026 11:31


Тракторозаводский районный суд Волгограда не разрешил судебным приставам забрать у многодетной семьи выделенный им земельный участок в счет погашения долга.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, в отношении главы семейства еще в 2024 году было открыто исполнительное производство о взыскании долга по налогам, который в настоящее время вместе с пени составляет 63363 рубля. Пристав-исполнитель хотел обратить взыскание на земельный участок семьи, так как другого имущества, достаточного для погашения долга, у мужчины не нашлось.

Установлено, что земельный участок площадью 768 кв.м., расположенный в Тракторозаводском районе, принадлежит должнику на праве собственности. В 2014 году эту землю мужчине, как отцу четверых детей, выделили для индивидуального жилищного строительства. 

- Предоставленный в силу п. п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок, до фактического улучшения жилищных условий многодетной семьи имеет статус меры социальной поддержки и не относится к имуществу, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам, - пояснил суд, отказав в полном объеме в удовлетворении требований пристава-исполнителя. 

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru

