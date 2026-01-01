В Краснодарском крае более 1000 железнодорожников расчищают снежные заносы на железной дороге. Пассажиров задержанных составов обеспечивают питанием. Также РЖД обещает компенсировать неудобства бонусами.

Напомним, что аномальный снегопад в Краснодарском крае привел к задержке 55 поездов 31 декабря.

- В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме. Пассажирам задерживающихся поездов предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других. Организовано питание и раздача воды, осуществляется постоянное информирование об изменениях в графике движения, - сообщает 1 января РЖД.

Информация о том, сколько поездов задерживается на данный момент, не озвучивается. Однако оперштаб Кубани сообщает, что их около 50.

В РЖД сообщили, что пассажирам поездов, задержанных на время до 15 часов, будет начислено 7 000 баллов «РЖД Бонус». А чьи поезда задержались на 15 часов и более, будет начислено 12 000 баллов, что эквивалентно поездке на расстояние до 1000 км в купе (например, от Астрахани до Сочи).

Актуальную информацию о своем поезде железнодорожники советуют уточнять в мобильной приложении РЖД.





