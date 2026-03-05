Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской области

Сегодня, 5 марта, на территории Волгоградской области с 10:43 мск объявлена беспилотная опасность. Оповещения о возможной угрозе стали поступать на мобильные телефоны жителей региона от системы РСЧС.

- Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны, - указано в сообщении.

Напомним, что ранее в 05:49 мск 5 марта был дан отбой беспилотной опасности, но ее объявили снова, спустя почти пять часов.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!