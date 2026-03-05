В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионерки





В Центральном районе Волгограда очевидцы обнаружили лежащую на асфальте 88-летнюю пожилую женщину. Всё произошло у пятиэтажного дома №15 на ул. Пражской, напротив католического прихода. Местные жители вызвали на место скорую, однако прибывшие врачи вынуждены были лишь констатировать смерть.

По информации экстренных служб, пенсионерка могла выпасть с балкона на третьем этаже здания.

Отметим, в СУ СК России по Волгоградской области журналистам также подтвердили факт трагедии, уточнив, что в настоящее время следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"