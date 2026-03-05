Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Федеральные новости
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Происшествия

В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионерки

Происшествия 05.03.2026 10:56
0
05.03.2026 10:56


В Центральном районе Волгограда очевидцы обнаружили лежащую на асфальте 88-летнюю пожилую женщину. Всё произошло у пятиэтажного дома №15 на ул. Пражской, напротив католического прихода. Местные жители вызвали на место скорую, однако прибывшие врачи вынуждены были лишь констатировать смерть.

По информации экстренных служб, пенсионерка могла выпасть с балкона на третьем этаже здания.

Отметим, в СУ СК России по Волгоградской области журналистам также подтвердили факт трагедии, уточнив, что в настоящее время следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"

