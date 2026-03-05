



В Волгограде медики предупреждают местных жителей, готовящихся к поездке в Индию, Индонезию, Мьянму, Шри-Ланку и Таиланд, о рисках подхватить лихорадку денге. По информации врача-эпидемиолога Елены Красновой, недуг распространяется насекомыми и может привести в том числе и к летальному исходу.

- Вирус денге передается человеку при укусах инфицированных комаров, как правило в районах с тропическим и субтропическим климатом. Человек может заразиться, если его укусит самка комара рода Aedes, инфицированная вирусом, - подчеркнула специалист.

Отметим, заболевание отличается ярко выраженной симптоматикой: температура до 39–41 °C, сыпь, увеличение лимфоузлов, сильная головная и мышечные боли. В тяжёлых случаях возможны поражение органов. При этом специфического лечения и 100% защиты от денге не существует.

Инфекционисты советуют перед туристической поездкой уточнять эпидемиологическую обстановку. По прилёту в эпидемиологический очаг туристам следует носить закрытую одежду, использовать средства, отпугивающие насекомых.

Фото из архива ИА «Высота 102»