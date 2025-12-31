Сильнейший снегопад в Краснодарском крае привел к сбою графика на железной дороге. В связи с аномальными осадками в настоящее время задерживается 55 поездов.

Так, по данным РЖД, на текущий момент на 1 января откладывается отправка следующих поездов:

№ 261 Нальчик – Москва отправится не ранее 4:30 1 января

№ 365 Кисловодск – Пермь отправится не ранее 2:00 1 января

№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург – отправка планируется не ранее 2:30 1 января

№ 3 Кисловодск – Москва отправлением отправится не ранее 00:30 1 января

№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа отправится не ранее 5:00 1 января

– Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения, – сообщают в РЖД. – Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов.

Застрявших в дороге пассажиров обеспечивают питанием. Пассажирам поездов, задержанных более чем на 5 часов, обещают начислить баллы.

Телефон Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.