Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
«Где есть дефицит, есть и рост цен»: волгоградские турагенты готовятся к очередному подорожанию путевок на море

Из-за событий на Ближнем Востоке волгоградские турагенты настраиваются на очередное подорожание туров. По их словам, к летнему сезону отпусков и без того недешевые путевки рискуют вновь прибавить в цене.

- Такие направления, как Турция, Кипр и любимые многими Эмираты долгие годы оставались неоспоримыми лидерами. Но сейчас по вполне понятым обстоятельствам ОАЭ встает на паузу на неопределенный срок, - комментируют турагенты. - Из-за потери направления и следующим за ним обновлением топа самых популярных курортов мы ожидаем поднятия цен. В условиях дефицита оно, увы, неминуемо. 

Еще одной причиной подорожания и без того отнюдь не демократичных зарубежных туров волгоградские специалисты называют ограниченное число самолетов.

- В последние годы отдых действительно стал недешевым удовольствием. И с каждым годом динамика будет лишь ухудшаться, - констатируют турагенты.

Десятки туристов из Волгоградской области все еще ждут новостей о вылете в Россию. Из-за временного закрытия неба над ОАЭ их рейсы переносились уже несколько раз. К сегодняшнему дню ни точной, ни даже возможной даты отправления застрявшим в курортной стране горожанам не называют.

Как волгоградцы переживают непростые события, и какие настроения царят среди путешественников, чей отдых нарушили чрезвычайные обстоятельства, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

