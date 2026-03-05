



Из-за событий на Ближнем Востоке волгоградские турагенты настраиваются на очередное подорожание туров. По их словам, к летнему сезону отпусков и без того недешевые путевки рискуют вновь прибавить в цене.

- Такие направления, как Турция, Кипр и любимые многими Эмираты долгие годы оставались неоспоримыми лидерами. Но сейчас по вполне понятым обстоятельствам ОАЭ встает на паузу на неопределенный срок, - комментируют турагенты. - Из-за потери направления и следующим за ним обновлением топа самых популярных курортов мы ожидаем поднятия цен. В условиях дефицита оно, увы, неминуемо.

Еще одной причиной подорожания и без того отнюдь не демократичных зарубежных туров волгоградские специалисты называют ограниченное число самолетов.

- В последние годы отдых действительно стал недешевым удовольствием. И с каждым годом динамика будет лишь ухудшаться, - констатируют турагенты.

Десятки туристов из Волгоградской области все еще ждут новостей о вылете в Россию. Из-за временного закрытия неба над ОАЭ их рейсы переносились уже несколько раз. К сегодняшнему дню ни точной, ни даже возможной даты отправления застрявшим в курортной стране горожанам не называют.

Как волгоградцы переживают непростые события, и какие настроения царят среди путешественников, чей отдых нарушили чрезвычайные обстоятельства, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.