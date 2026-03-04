Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Злата Ремчукова из Волгограда взошла на пьедестал группового многоборья чемпионата России

В Московском Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 февраля по 6 марта проходит чемпионат России по художественной гимнастике – главный национальный старт сезона, по итогам которого формируется сборная России на международные соревнования, включая чемпионат Европы.

В чемпионате участвуют более 500 гимнасток в групповых упражнениях, всего заявлено 78 коллективов из восьми федеральных округов России, а также Москвы, Санкт‑Петербурга и федеральной территории «Сириус». К участию допускаются спортсменки, выступающие по программе мастеров спорта, — отбор проходит через региональные и окружные соревнования.

По итогам группового многоборья победу одержала команда «Небесная грация» Алины Кабаевой с результатом 52,35 балла. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (52,3 балла), третье – команда субъектов РФ (52,2 балла).

В составе победительниц выступили: Софья Соколовская, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Алина Прощалыкина и Злата Ремчукова из Волгограда. Тренер команды – Анна Усцова, хореограф – Елена Егорова.

Волгоградская гимнастка участвовала в финале упражнения с тремя обручами и двумя парами булав, где команда получила серебряную медаль. Спортсменка отметила важность поддержки Алины Кабаевой:

– Очень ценно, что она подключается к нам, когда не может прийти в зал, онлайн. Разбирает с нами ошибки и корректирует нас.

Другая волгоградка – Анна Вакуленко – выступает в индивидуальной программе. После квалификации Анна занимает шестое место с результатом 27,15 балла.

Чемпионат завершится финальными выступлениями гимнасток в личной программе.

Александр Веселовский

Фото: Художественная гимнастика России / vk.com

22:33
Почти золотые? В Волгограде за неделю куриные яйца подорожали на 13%Смотреть фотографии
21:37
Злата Ремчукова из Волгограда взошла на пьедестал группового многоборья чемпионата РоссииСмотреть фотографии
21:17
МЧС России: в Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:00
Полицейские задержали бородача, шантажировавшего волгоградку ради интимаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Ещё одна неделя зимы? Сибирский антициклон вернёт в Волгоградскую область 19-градусные морозыСмотреть фотографии
20:03
В Волжском передали родным ордена и медали погибших бойцовСмотреть фотографии
19:35
Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором-2»Смотреть фотографии
19:12
Владимир Путин распорядился увеличить численность ВС РФ на 2,6 тыс. человекСмотреть фотографии
18:50
В ВГСПУ высказались о введении устного экзамена по истории в 9 классеСмотреть фотографии
18:26
Игроки «Ротора» Арбузов и Бардыбахин вошли в символическую сборнуюСмотреть фотографии
17:21
Компания молодых людей устроила стрельбу в центре ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Болельщиков «Ротора» познакомили с новичками клуба: подробности встречиСмотреть фотографии
15:37
Облздрав сообщил состояние пострадавших при теракте ВСУ: им от 19 до 72 летСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ложный вызов поставил на уши жильцов элитной высотки на ул. БатальоннойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено делоСмотреть фотографии
15:12
Подростки украли у волгоградского пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Суд над убийцей федерального судьи Кибальниковым продолжается в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Волгоградцам в честь 8 Марта подарили один день бесплатных парковокСмотреть фотографии
14:27
Под Волгоградом владельца автомойки-«убийцы» подозревают в смерти молодых супруговСмотреть фотографии
13:54
Следком найдёт преступников ВСУ, устроивших налёт БПЛА на пятиэтажку в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
На волгоградцев обрушатся затяжные геомагнитные возмущенияСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде открыли движение по дамбе через пойму ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские врачи спасли гражданина Турции с инфарктомСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом в лобовую столкнулись фура «Магнит» и выехавшая на встречу легковушкаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде водитель Mazda погиб в лобовом ДТП с внедорожникомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде Бастрыкин взял под защиту жильцов аварийного МКД на ул. 2-й ДинамовскойСмотреть фотографии
11:35
Шокирующая история со счастливым концом: упавшую с моста 17-летнюю волгоградку выписали домойСмотреть фотографии
11:29
Теракт ВСУ в Волгограде со смаком обсуждают украинцы в TelegramСмотреть фотографии
11:17
Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысячСмотреть фотографии
11:07
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении: смотрим результаты волгоградских атлетовСмотреть фотографии
 