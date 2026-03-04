



В Московском Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 февраля по 6 марта проходит чемпионат России по художественной гимнастике – главный национальный старт сезона, по итогам которого формируется сборная России на международные соревнования, включая чемпионат Европы.

В чемпионате участвуют более 500 гимнасток в групповых упражнениях, всего заявлено 78 коллективов из восьми федеральных округов России, а также Москвы, Санкт‑Петербурга и федеральной территории «Сириус». К участию допускаются спортсменки, выступающие по программе мастеров спорта, — отбор проходит через региональные и окружные соревнования.

По итогам группового многоборья победу одержала команда «Небесная грация» Алины Кабаевой с результатом 52,35 балла. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (52,3 балла), третье – команда субъектов РФ (52,2 балла).

В составе победительниц выступили: Софья Соколовская, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Алина Прощалыкина и Злата Ремчукова из Волгограда. Тренер команды – Анна Усцова, хореограф – Елена Егорова.

Волгоградская гимнастка участвовала в финале упражнения с тремя обручами и двумя парами булав, где команда получила серебряную медаль. Спортсменка отметила важность поддержки Алины Кабаевой:

– Очень ценно, что она подключается к нам, когда не может прийти в зал, онлайн. Разбирает с нами ошибки и корректирует нас.

Другая волгоградка – Анна Вакуленко – выступает в индивидуальной программе. После квалификации Анна занимает шестое место с результатом 27,15 балла.

Чемпионат завершится финальными выступлениями гимнасток в личной программе.

Александр Веселовский

Фото: Художественная гимнастика России / vk.com