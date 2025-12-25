«Только что суд забрал у меня дом»: дачи, построенные под Волгоградом на проданной 14 лет назад земле, оказались вне закона





В Волгограде областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным решения органов власти Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского района от 2011 года об изменении назначения земли, на которой спустя годы были построены несколько домов. Это произошло накануне, 24 декабря, – через 14 лет после изменения назначения земли с сельхозпроизводства на разрешенный вид использования - ведение дачного хозяйства и стало настоящим шоком для семей, вложивших немалые деньги в строительство домов.

Крайними в итоге оказались добросовестные приобретатели участков, но вопросов к прокуратуре и органам исполнительной власти региона, которые все эти годы не реагировали на нарушения закона и не предпринимали мер для их устранения, у суда не возникло.





Призвали мертвых, чтобы забрать у живых?

Напомним, ситуации, в которой оказались волгоградцы, ИА «Высота 102» посвятило ни одну публикацию. Несколько семей в разное время приобрели участки около поселка Великий Октябрь, где стали строить и даже уже построили дома. Все сделки прошли необходимую регистрацию в соответствующих органах власти и организациях, а банки только после строжайшей проверки сведений об участках выдали волгоградцам кредиты для строительства. Однако в 2024 году шокированные люди получили повестки в суд. Оказалось, что прокуратура оспорила решение местного органа власти аж от 2011 года, потребовав признать незаконным изменение назначения земли с сельхозпроизводства под ведение дачного хозяйства. Такой вид назначения земли позволял возводить на ней дома.

Затем по решению местных органов власти эти участки перешли в разряд земель населенных пунктов, что также давало зеленый свет строительству жилых строений. И, надо сказать, строили на этих участках активно. Чего стоит, например, большой поселок «Царицынская усадьба», который и сегодня успешно функционирует и где живут известные в регионе и состоятельные люди. Но, несмотря на то, что в границы спорного участка, помимо домов ответчиков, входят и коттеджи поселка, прокуратура не стала ставить под сомнение законность выделения земли под богатые дома.

Вопросы у прокуратуры возникли только к обычным волгоградцам, которым пришлось влезть в большие долги и кредиты, а также продать свои квартиры, чтобы построить скромные домики. В один момент они оказались в роли ответчиков. И теперь должны были понести ответственность за то, что долгие годы ни прокуратура, ни органы исполнительной власти региона, которые полностью поддержали требования надзорного органа, по сути, не знали о произошедших изменениях с землей. И, соответственно, не предприняли никаких действий, чтобы не допустить последующей перепродажи участков.

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области, который тщательно, более года рассматривал это дело, отклонил иск прокуратуры. Дачники предполагали, что прокуратура его оспорит, что и произошло. Однако вместо рассмотрения апелляционной жалобы Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении к делу якобы новых ответчиков. И на этом основании стал рассматривать дело заново по правилам первой инстанции. При этом, как оказалось, ответчиком был заявлен умерший человек. Но на такие «мелочи» внимание уже не обращалось. Это было только поводом для нового рассмотрения дела, которое закончилось вынесением быстрого и сокрушительного для семей волгоградцев решения.





Без срока давности

Судьба дачников, которые до последнего верили в справедливость суда, на следующем заседании областного суда, которое состоялось накануне, была решена в течение трех с небольшим часов.

Интересно, кстати, что про наследников того самого умершего «нового» ответчика, из-за которого дело завертелось по новой, на данном заседании никто и не вспомнил. Все шло к вполне понятному финалу: представители прокуратуры настаивали на своих исковых требованиях и утверждали, что земля, на которой волгоградцы построили дачи, входила в границы природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», а строительство повлекло нарушение «нематериальных благ неопределенного круга лиц» и угрозу сохранности экосистемы. При этом судья отклонил вопрос представителя ответчика, в чем именно заключалась эта угроза и нарушение прав неких лиц, если на данных участках росли деревья, овощи на грядках и колосилась трава, как на любой другой даче, попытавшись его переформатировать, чем вызвал возмущение юриста, который заявил о нарушении права на защиту. Не смутило представителя надзорного органа, а впоследствии и суд, и то обстоятельство, что после вынесения решения местных органов власти, которое оспаривала прокуратура, прошло не много, не мало, а целых 14 лет, а все разумные сроки давности уже давно миновали. Этот аргумент ответчиков и их представителей также не возымел действия. А представители администрации Волгоградской области не смогли ответить на вопросы представляющих интересы дачников юристов, почему все эти годы чиновники не замечали, что на землях природного парка кто-то что-то строит.

Представители дачников указывали также и на другие обстоятельства, которые не могли, по их мнению, служить основанием для признания незаконным решения сельской администрации. В частности, им так и не смогли предоставить доказательства, что на момент вынесения спорного решения данные участки входили в земли природного парка. Мало того, юристам удалось получить документы из Министерства сельского хозяйства РФ, согласно которым земля, где потом построили дачи, никогда не являлась землями сельхозугодий, а значит, и не могла быть изначальным предметом спора. Представители дачников так и не смогли добиться от прокуратуры материалов проверки, которые и стали основанием для подачи иска в суд спустя 14 лет, в связи с чем они выразили сомнение, что такая проверка была.





Говорите «рожайте»?

На суде дачники, над которыми нависла угроза потери недвижимости, планов на будущее и рождение детей, тщетно пытались донести до суда ужас ситуации, в которую оказались, не нарушая законов. По сути ведь их «вина» заключалась лишь в том, что они добросовестно приобрели землю и хотели построить на своей родине дома для семей.

- У нас двое детей, мы мечтали построить большой дом, продали для этого квартиру, взяли кредиты. Теперь у нас нет квартиры, а я буду платить за дом, в котором не смогу жить и который у меня заберут, если вы удовлетворите иск, - тщетно взывал Антон Цыбульский.

А Станислав Чумаков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости поддержки семей с детьми и улучшения демографии в стране.

- У нас с супругой двое детей, мы задумывались и о третьем. Хотели построить дом для большой семьи, влезли в долги. Но теперь все наши планы рухнули. Если вы удовлетворите иск прокуратуры, по сути, вы заберете наш дом, - заявил мужчина.

Лариса Романова, которая в течение многих лет строила с семьей дом своей мечты и до сих пор расплачивается с долгами, вспоминает, что, когда она приобретала участок, перед сделкой были проверены все сведения о земле и никаких «подводных камней» опытные юристы не обнаружили.

- На момент сделки участок относился к землям населенного пункта. Только незадолго до иска мы случайно узнали, что, оказывается, его уже отнесли к землям сельхозугодий. Стали спрашивать, как так, чем это нам грозит? Нас успокаивали, да вы не волнуйтесь, это просто для того, чтобы администрация не отвечала за дороги в вашем поселке. А потом мы получили этот иск. Я хочу спросить: в чем я нарушила закон? Какой вред природе и природному парку я нанесла? Я не услышала ответов на эти вопросы от прокуратуры, - заявила женщина.