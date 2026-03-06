Житель села под Волгоградом забил до смерти жену





Житель села Лог Иловлинского района Волгоградской области задержан по подозрению в причинении смерти своей супруге. По данным волгоградского следкома, вечером 28 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей женой. И нанес ей несколько сильных ударов кулаком в голову.

Спустя непродолжительное время от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стала тупая травма головы, осложнившаяся отеком головного мозга. В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что погибшей женщине было 70 лет. Ее мужу - столько же. Известно, что они вместе употребляли спиртные напитки.



В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

