СБ Атакующий «Ротор» против амбициозного «Урала»: анонс матча





В понедельник 9 марта волгоградский «Ротор» в рамках Первой лиги Pari принимает «Урал» (Екатеринбург).

В истории современной России команды встречались 20 раз. В Высшей лиге чемпионата России соперники провели десять встреч. В далёкие девяностые «Ротор» был сильнее в четырёх играх, три закончились вничью, в трёх победил «Уралмаш». Забитые/пропущенные – 17:17.

В 2010‑х годах клубы провели пять матчей. «Шмели» выиграли в трёх, два свели вничью, с разницей мячей – 12:3 в пользу чёрно‑оранжевых.

В новейшей истории двадцатых коллективам было сложно выявить победителя: 4 ничьи, при одной победе «Урала». По забитым/пропущенным – 2:1.

В текущих соревнованиях в рамках Первой лиги «Ротор» провел дома десять игр, забив пятнадцать мячей (в среднем 1,50 за игру), пропустив шесть (в среднем 0,60 за игру). Всего же в двадцати двух матчах команда одержала восемь побед, потерпела семь поражений, семь раз сыграла вничью, набрала 31 очко и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице.

В свою очередь соперник провел в гостях двенадцать игр, забив тринадцать мячей (в среднем 1,08 за игру) и пропустив – двенадцать (1,00 в среднем за игру). По итогам двадцати двух проведённых матчей набрал 41 очко, одержав двенадцать побед, потерпев пять поражений, пять раз сыграв вничью. После 22-го тура команда находится на втором месте.

«Ротор» при своих болельщиках старается играть в атакующем стиле, но это иногда приводило к проблемам в обороне. Дома команда стабильно создаёт моменты, а как мы увидели в последнем матче со «Спартаком», команда способна забить 2–3 мяча даже в гостях. «Урал» в атаке тоже хорош, но при этом есть проблемы в обороне. Екатеринбуржцы постараются отодвинуть игру от своих ворот, но им вряд ли удастся сохранить их в неприкосновенности.

Букмекерские котировки отражают следующее положение дел и ожидания экспертов: на победу «Урала» коэффициент составляет 2,45 к одному, что делает их небольшими фаворитами. Ничья оценивается в 2,85, а победа сине-голубых – в 3,10.

В общем, «автобус» команды ставить не будут. Забивать умеют и будут. Специалисты предполагают, что в матче будет забито минимум 2 мяча, так как обе команды не склонны к оборонительной игре. Аналитики верят в ничейный исход со счетом 1:1.

«Ротор» после усиления состава и при поддержке родных трибун способен дать серьёзный отпор любому сопернику. Нас ждёт напряжённый поединок, где каждая команда будет решать свои задачи. «Урал» имеет шансы увезти с берегов Волги ничью, но волгоградцы на своём поле выйдут побеждать.

Александр Веселовский