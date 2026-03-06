



С чего начинается 8 Марта? С очередей у цветочных витрин и десятка горожан, несущих в руках тюльпаны и мимозы. Однако в этом году продавцы все еще ждут традиционного ажиотажа. О тенденциях нового сезона, настроениях горожан и самых популярных букетах – в репортаже ИА «Высота 102».





Первые, согревающие пускай не тело, но душу, лучи мартовского солнца заливают светом аллею у Центрального рынка. Выглядывая из своих палаток, продавцы ждут заветного часа Х, когда люди, будто бы стоявшие в гигантской пробке, вдруг массово выбегут на улицу и без лишних раздумий ( и торга) закажут праздничные букеты.

– Начинали мы очень бодро. С семи часов здесь было много покупателей, а теперь все куда-то разошлись, – не теряя оптимизма в голосе, говорит один из продавцов.





Пока жизнь цветочного рынка еще не закрутилась со скоростью летящей ракеты, волгоградцы неспешно прогуливаются между рядами и рассматривают щедрый ассортимент. Посмотреть здесь действительно есть на что. После февральской серости, которую нужно было просто пережить, весенняя цветовая гамма обладает поистине терапевтическим эффектом. Нежно-розовый, желтый с розовыми «веснушками» на боку, красный, как одна из самых ярких помад в женской косметичке, и глубокий фиолетовый – такой палитре на собственном столе накануне праздника будет рада любая девушка.





– Мимозы в этом году стало поменьше, потому что она подорожала. А вообще кто хочет ее найти, тот обязательно найдет, – улыбается продавец Василий. – По своей популярности тюльпаны, конечно, перевешивают. Посмотрите, какой роскошный выбор! Мы продаем букеты по 19 штук. И, слава богу, что люди пока еще их покупают. Бывало, что у меня брали даже 100 цветов. Да и сейчас, нет-нет да и приходят с такими запросами. Мужчины ведь накануне праздника стараются не экономить.





Будто в подтверждение этих слов волгоградец в сером деловом пальто подходит к павильону и, обходя всех выбирающих и приценивающихся, показывает на охапку розовых цветов: «Мне все. Заверните!».





– Хороший выбор, – щебечут закружившиеся вмиг девушки. – Ваша дама будет очень довольна.





– Выбор действительно очень большой, – подтверждает их коллега. – Но и конкуренция тоже большая. Для покупателей, к слову, цены на цветок стали чуть ниже – мы продаем по 120 рублей за штуку, тогда как в прошлом один тюльпан стоил в среднем 150 рублей. Но, по правде говоря, закупочные цены для нас самих не поменялись.





Отдавая заказанные букеты, многие продавцы едва ли не пританцовывают в нетерпении. На фоне низкого дневного трафика конкуренция в непростом цветочном бизнесе ощущается сегодня, как никогда.





- Посмотрите, это же ручная работа, - девушки показывают на корзину с шоколадками.

- Девушка, давай соберем букетик? Смотри, какая красота, - подключается мужчина средних лет.

- А вы к нам подойдите. Букет из шоколада! Часто вы такое встречаете?





– В этом году на рынке возник переизбыток товара. Наши коллеги из Краснодарского края сажали тюльпаны не под заказчика и в итоге вырастили слишком много. Цена стала падать, хотя лично я потратила на цветок немалую сумму, - говорит производитель цветов Ольга. - Сложно, не скрою. Но вот ребята из соседней лавки, приехавшие сюда из Майкопа, сегодня посмотрели на наш товар и сказали: «Ну вот, научились выращивать. Достойно!». Значит, в скором времени мы своими силами сможем снабдить Волгоград самыми качественными цветами.





Торговцы провожают глазами уже закупившихся волгоградцев и смотрят на часы: «Скоро дождемся. Еще не вечер. Да и не 8 Марта, в конце концов!».

Фото и видео Алексея Костякова