В волгоградском ЦПКиО каток «Лагуна» вновь переоборудуют в бассейн





В Волгограде с наступлением тёплой погоды каток «Лагуна» и снежные горки закрылись в ЦПКиО. Вновь возобновят работу зоны отдыха лишь в зимнем сезоне 2026-2027 года.

- В ближайшее время на объектах стартует подготовка к теплому сезону: каток переоборудуют в детский развлекательный бассейн с шезлонгами, теневыми навесами и спрей-зоной, а снежные горки — в водные. В теплый сезон на активностях продолжат функционировать парковые кафе с летними верандами, где посетители смогут приобрести еду и напитки, — подчеркнули в пресс-службе парка.

Отметим, ледовая арена в течение зимних месяцев неоднократно принимала масштабные мероприятия. Здесь было организовано ледовое шоу Winter Fest, а также k-pop, пижамная и ретро-вечеринки, акция с волонтерами «Дома Моржа».

Фото из архива ЦПКиО