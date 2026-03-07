



Администрация Волгограда введёт меры поддержки пострадавшим от атак украинских БПЛА бизнесменам. Департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда разработал проект постановления, освобождающий местных владельцев нестационарных торговых объектов от платы за их эксплуатацию.





Нововведение коснётся предпринимателей, законно осуществляющих свою деятельность и имеющих с властями договор НТО на размещение киоска или торговой галереи.

- Освобождение от внесения платы по договору имеют пострадавшие хозяйствующие субъекты в связи с полным или частичным повреждением нестационарного объекта в результате атаки БПЛА, при наличии действующего договора, - говорится в проекте документа, с которым удалось ознакомиться журналистам.

В случае полного разрушения объекта коммерсант в течение полугода сможет не выплачивать предусмотренные договором с муниципалитетом средства. В случае частичного повреждения мера поддержки будет длиться два месяца.

Отметим, проект постановления проходит финальные согласования. Ранее в Волгограде был разработан порядок оказания поддержки граждан, чьё имущество оказалось повреждено в результате атак беспилотников ВСУ.

Фото из архива ИА «Высота 102»