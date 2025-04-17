Расследования

Суд защитил волгоградских дачников в споре с прокуратурой

Расследования 17.04.2025 17:30
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17.04.2025 17:30


Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области накануне, 16 апреля, отказал в иске районной прокуратуре в споре за земельные участки, которые владельцы получили законным путем и впоследствии построили там дачные дома. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Ранее надзорный орган «неожиданно» выяснил, что в 2011 году сельская дума и администрация Куйбышевского сельского поселения якобы неправомерно изменили вид разрешенного использования земель. И будто бы незаконно перевели сельхозземли в категорию территорий, предназначенных для дачного хозяйства и строительства.

В случае удовлетворения иска прокуратуры все дома, построенные на этой земле, зарегистрированные в Росреестре с присвоенными им адресами, могли получить статус незаконных. При этом люди, являющиеся добросовестными приобретателями участков и имеющие все документы на недвижимость, взяли большие кредиты, вложили собственные средства на строительство домов, когда их вдруг ошарашили судебными исками. Под угрозой сноса оказались 11 домов, а волгоградцы могли лишиться не только недвижимости, но и оказаться в кредитной кабале. Ведь им пришлось бы выплачивать займы за то, что у них забрали.

Попавшие под прессинг прокурорских требований люди предполагали, что участки, где буквально на целине они строили свои дома, превратились в лакомые кусочки после того, как недалеко от этой территории возвели новую развязку, которая существенно сократила расстояние между Волгоградом и этим заповедным уголком. И, по мнению жителей, ухоженные и возделанные участки, да еще и с прекрасной транспортной инфраструктурой, могли просто кому-то приглянуться.

А недавно они убедились в том, что это вполне могло оказаться правдой. Недавно рядом с домами дачников началось активное освоение участков, которые, по мнению прокуратуры, должны были входить в земли природного парка и, соответственно, защищены от какого-либо строительства. Здесь начали отсыпать дорогу и устанавливать ограждения.

При этом волгоградцы выяснили, что тем же самым решением депутатов и чиновников совета и администрации Куйбышевского поселения 14-летне давности точно так же был изменен статус и другой территории, где впоследствии появился элитный коттеджный поселок «Царицынская усадьба». Однако претензий к владельцам коттеджей, среди которых немало известных в Волгограде личностей, прокуратура почему-то не предъявила.

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